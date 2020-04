Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klassiknacht in Heiligenstadt wird um ein Jahr verschoben

Eigentlich hatte sich der Freundeskreis der Konzerte im Barockgarten auf den 22. August dieses Jahres sehr gefreut. Ein kleines Jubiläum stand an: die 20. Klassiknacht. „Und sie sollte ein echter Höhepunkt werden“, sagt Michaela Aspesi vom Freundeskreis. Das Sorbische National-Ensemble sollte den Abend gestalten, das Thema lautete „Die Welt der Filmmusik“ mit Werken von unter anderem Andrew Lloyd Webber und John Williams. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Schweren Herzens hat sich nun der Freundeskreis dazu entschlossen, das Jubiläumskonzert um ein Jahr zu verschieben. „Aber mit dem gleichen Ensemble und dem gleichen Thema“, so Michaela Aspesi. Es sei gelungen, mit dem Sorbischen National-Ensemble einen neuen Termin zu finden. „Es wird der 28. August 2021.“

Bereits gekaufte Karten werden ihre Gültigkeit behalten. Selbstverständlich können sie an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft worden sind, bis zum 31. August dieses Jahres zurückgegeben werden. „Bitte genau dort zurückgeben, wo sie gekauft wurden. Karten, die über das Internet bestellt wurden, schicken Sie bitte an uns zurück“, so Michaela Aspesi. Der Kaufpreis wird erstattet. „Wir möchten jedoch bitten, möglichst von einer Rückgabe abzusehen, um für unseren kleinen Verein einen zu großen finanziellen Schaden abzuwenden.“