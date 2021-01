Anneliese Blacha und ihr neues Werk "Einkehr ins Zwergenland": Kleine Wesen mit Lebensweisheiten

Malen, Schreiben und Dichten, das sind die drei großen Leidenschaften, denen Anneliese Blacha frönt. Und das auch mit 81 Jahren. Die rüstige Seniorin, die heute in Dingelstädt lebt, ist immer für eine Überraschung gut und sprudelt nur so vor Ideen. Einen Namen hat sich die Eichsfelderin unter anderem mit ihren "Spinnstubengeschichten", ihren "Weihnachtsgeschichten eines Jahrhunderts" als Mitglied der Eichsfelder Autorengemeinschaft, die im Undine Verlag die Anthologie "Mörderisches Buffet" herausbrachte, oder als Autorin gemacht, die den Dingelstädter Kerbschen Berg ins Visier nahm.

Neben der Freude und Leidenschaft sind ihr gleich mehrere Gaben in die Wiege gelegt worden. Schließlich war Großonkel Adam Richwien Heimatdichter, Vater Joseph Richwien ein in der Region bekannter Kunst- und Kirchenmaler. Jetzt hat Anneliese Blacha eine kleine Broschüre im Undine Verlag veröffentlicht. "Bei meinem jüngsten Kind handelt es sich um einen Ausflug in die Welt der Zwerge, genau gesagt um die Einkehr ins Zwergenland, sagt die Autorin.

Mit den kleinen Wesen befasst sie sich nicht zum ersten Mal. Nachdem ihr Mann und ihre Mutter kurz nacheinander verstorben waren, malte die Eichsfelderin zuerst Bilder, die die Themen Tod und Abschied behandelten. "Ich bin damals in ein tiefes Loch gefallen. Zuerst konnte ich weder schreiben noch malen. Das kam dann erst im Laufe der Zeit wieder", blickt Anneliese Blacha zurück. Schließlich wandte sie sich in ihren Darstellungen den Zwergen zu, geheimnisvollen Wesen, die sie auf andere Gedanken brachten und faszinierten.

"Gemalt habe ich die Ersten auf das Holz eines alten Treppengeländers und zuerst gar nicht gemerkt, dass die Figuren alle weinten. Das hat sich später geändert, und ich habe mit Hilfe der Zwerge menschliche Charaktere dargestellt", erklärt Anneliese Blacha. Und so gibt es den Neiderich, den Zweifler, den Schwätzer, den Sternengreifer oder den Schadenfrohen, aber auch den Philosophen oder die gespaltene Persönlichkeit.

Doch allein bei den Bildern wollte es die kreative Eichsfelderin nicht belassen, daher folgten den Darstellungen Verse. "Wenn man so etwas tut, dann malt man auch ein Stück die eigene Seele und das eigene Ich", sagt sie. So sind immer wieder neue Zwergenfiguren dazu gekommen. "Vielleicht können sie gerade in dieser schwierigen Krisenzeit zum Schmunzeln oder Nachdenken anregen, denn die kleinen Wesen sollen am Ende auch ein paar Lebensweisheiten vermitteln", meint Anneliese Blacha, die davon ausgeht, dass "Einkehr ins Zwergenland" sowohl etwas für Erwachsene als auch für Kinder ist.

Die Zwerge mag sie, doch noch lieber, das verrät die Eichsfelderin, malt sie Engel. Und weil gerade aus dem Nähkästchen geplaudert wird, erzählt die Wahl-Dingelstädterin auch, dass es von ihr noch zwei unveröffentlichte Romane gibt. Einer trägt den Titel "Albertino auf Schatzsuche", der andere heißt "Der Hund des Bettlers". Laut der Autorin, die sich schon über einige Preise freuen durfte, handelt es sich dabei um frei erfundene Geschichten, die mit so mancher Lebensweisheit gespickt sind. Ihre ersten kleinen Geschichten schrieb Anneliese Blacha übrigens schon im Alter von 13 Jahren. Das Büchlein sowie den Füller mit der Gravur "Goldjunge" hat sie noch.