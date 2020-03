Bernd Reinboth (links; Vorsitzender des Kreisverbandes der Kleingärtner, besuchte im vergangenen Jahr Abdal Naser Mannawi und seine Familie, die in ihrem Garten der Imkerei nachgehen, in Dingelstädt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleingärtner bewirtschaften 81,1 Hektar Fläche

Die Vorsitzenden der 54 Kleingartenvereine des Eichsfelder Kreisverbandes trafen sich jetzt zu ihrer Gesamtvorstandssitzung im Schulungsraum der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis. Zum Beginn wurden die neuen Vereinsvorsitzenden Kerstin Weißenborn, Susanne Laube, Ingo Neumann, Mario Jünemann, Armin Grobe und Roman Zupanc vorgestellt. Bernd Reinboth, Vorsitzender des Kreisverbandes, hielt Rückschau auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr und wagte einen Blick auf die zukünftigen Vorhaben.

Auf 1960 Parzellen bewirtschaften Kleingärtner im Landkreis Eichsfeld eine Fläche von 81,1 Hektar, leisten so einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erhaltung der grünen Infrastruktur. „Sie sind Teil der Stadtnatur und leisten einen Beitrag zur Biodiversität, mit einer hohen Artenvielfalt“, sagt Reinboth. Das Projekt „Bienengarten“ in der Kleingartenanlage „An der Linde“ in Dingelstädt ist ein Beispiel, wie Bienenhaltung, Kleingarten und Integration funktionieren. Der aus Syrien stammende Imker, Abdal Naser Mannawi, hat sich schnell in die Kleingärtnergemeinschaft integriert und fühlt sich hier sehr wohl.

In der Anlage „Thomas Müntzer“ in Bischofferode , wurde auf einer beräumten Parzelle, eine 400 Quadratmeter große Wildblumenwiese angelegt und ein Insektenhotel für Wildbienen errichtet. Die Exkursion zum Deutschen Kleingärtnermuseum nach Leipzig, der Besuch des Lehr- und Versuchszentrums für Gartenbau in Erfurt, sechs Gartenbegehungen des Kreisverbandes sowie Entscheidungen zum Baugeschehen in den Kleingärten, die Durchführung von Fachberatungen in den Vereinen, Unterstützung in Schadensangelegenheiten und die Wertermittlungen im Rahmen des Pächterwechsels von Kleingartenparzellen sind weitere Aktivitäten des Verbandes in einem Jahr.

Finanzplan fürdas Jahr 2020 bestätigt

„Insbesondere im Rahmen der Gartenbegehungen stellen die kleingärtnerische Nutzung entsprechend Bundeskleingartengesetz, die Fachberatung und Baulichkeiten im Kleingarten stets einen Schwerpunkt dar. Nicht selten müssen sich die Vereinsvorstände diesbezüglich mit manch uneinsichtigem Gartenfreund auseinandersetzen“, weiß Bernd Reinboth zu berichten. Während der Versammlung wurde der Verbandsvorstand für das Jahr 2019 entlastet und für 2020 der Finanzplan bestätigt.

Der Kleingartenverein „Leinetal I“ in Heilbad Heiligenstadt nahm im Juni 2019 am Wettbewerb des Landesverbandes Thüringen teil und belegte einen würdigen 5. Platz. Durch die Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit wurde das Kleingartenwesen im Landkreis stärker in den Focus der Bevölkerung gerückt – und das soll so auch fortgesetzt werden.

Die Analyse der Altersstruktur der Mitglieder zeige, dass die demografische Entwicklung auch in den Kleingartenvereinen deutlich sichtbar wird. „Diesbezüglich steht vor den Vereinsvorständen die Aufgabe, langfristig den Bestand unserer Kleingartenanlagen zu erhalten und zu sichern“, so Reinboth.

Offen stehen die Vereine Bürgern mit Migrationshintergrund gegenüber. Die Vereine bemühen sich daher besonders, dass „Neubürger“ durch das gemeinsame Gärtnern und die Gemeinschaft im Verein in der neuen Heimat schnell Fuß fassen können.

„Die Landesgartenschau 2024 in Leinefelde-Worbis stellt langfristig für die Kleingärtner eine besondere Herausforderung dar. Die Anlage „Ohne I“ kann leider nicht in dem Ausstellungskonzept und der Gestaltung der Gartenstadt integriert werden und ein Rückbau macht sich erforderlich“, blickt Reinboth in die Zukunft. Alle damit verbundenen Schritte – Wertgutachten, Entschädigung – würden auf der Grundlage des Bundeskleingartengesetzes abgewickelt und durch den Kreisverband begleitet.

„Die betroffenen Kleingärtner erhalten durch den Kreisverband und der Stadt Leinefelde-Worbis Unterstützung für eine mögliche Fortsetzung der Kleingärtnerei in einem anderen Verein“, kann Bernd Reinboth ein wenig die Sorge bei den Betroffenen nehmen. Eine große Herausforderung stehe vor der Kleingartenanlage „An der Ohne II“, denn es ist vorgesehen, dass sie sich im Ausstellungsgebiet präsentiert. Ideen seien aber von alle Vereinen gefragt, um das Kleingartenwesen in der Gesamtheit zu präsentieren.

Der Arbeitsplan des Kreisvorstandes für dieses Jahr enthält neben den Aufgaben der Vorstandsarbeit auch wieder diverse Gartenbegehungen in den Kleingartenanlagen. „Die Fachberatung als wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit gilt es weiter zu verbessern“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Der neue Arbeitsgruppe Fachberatung unter Leitung des Vorstandsmitgliedes Joachim Grünberg gehören zukünftig an: Michaela Beyer, Andrea Mock und Hans-Peter Prösch. Zur Stärkung des „Wir-Gefühl“ und als Erfahrungsaustausch unter den Ehrenamtlichen ist im Juli diesen Jahres eine Exkursion zum Europa-Rosarium nach Sangerhausen geplant.

Für die aktive Verbandsarbeit wurden Cornelia Kindler und Reiner Dönicke mit der Ehrennadel des Landesverbandes Thüringen in Bronze ausgezeichnet.

Interessenten für einen Kleingarten finden im Internet unter www.eichsfelder-kleingaertnerverband.de einen Überblick zur Abgabe stehender Gärten im Landkreis.