Kleingärtnerverband im Eichsfeld schränkt Beratungsangebot ein

Der Eichsfelder Kreisverband der Kleingärtner muss nun zwangsläufig wie viele andere Einrichtungen wegen der Corona-Krise seine Besuchsregelung in der Geschäftsstelle in der Heiligenstädter Wilhelmstraße ändern. „Ab sofort werden dort bis vorerst 20. April keine persönlichen Beratungen stattfinden können“, teilt Bernd Reinboth als Chef der Eichsfelder Kleingärtner mit. Allerdings werde die Geschäftsstelle weiter zu den bekannten Sprechzeiten besetzt sein, so dass Kleingärtner und Ratsuchende ihre Fragen telefonisch unter 03606/6085251 stellen können. Möglich sind natürlich auch E-Mails an info@eichsfelder-kleingaertnerverband.de. Bernd Reinboth empfiehlt auch einen Blick auf die Website des Verbandes.