Kliniken in Nachbarlandkreisen des Eichsfeldkreises ändern Besuchsregeln für Patientenbesuche

Göttingen. Die Krankenhäuser in Südniedersachsen und Nordhessen lockern ihre Besuchsregeln. Eichsfelder Patienten können ab Montag unter anderem zwei Angehörige empfangen.

Die meisten Kliniken des Kliniknetzwerkes Südniedersachsen/Nordhessen lockern ihre Besuchsregeln. Zu dem Verbund gehören unter anderem das Duderstädter St.-Martini-Krankenhaus, das Agaplesion-Krankenhaus Neu Bethlehem Göttingen, das Uni-Klinikum Göttingen, das Krankenhaus Göttingen-Weende und die Standorte Eschwege und Witzenhausen des Klinikums Werra-Meißner. Ab Montag, 13. Februar, können hier pro Patient zwei Besucher bis zu zwei Stunden empfangen werden, heißt es ein einer Mitteilung. Unverändert bleibe, das alle Besucher einen aktuellen negativen Corona-Test mit offizieller Bescheinigung einer Teststelle benötigen. Das Tragen von FFP2-Masken und die Einhaltung der Hygieneregeln gelten weiterhin.

An einzelnen Krankenhäusern würden auch individuelle Regelungen bestehen. Diese richten sich nach der lokalen Situation. Die Helios Klinik Herzberg/Osterode habe bereits andere Regelungen festgelegt. Hier gibt es keine Einschränkungen bei den Besuchszeiten. In Duderstadt und Göttingen sind in den Kliniken Besuche von 14 bis 19 Uhr möglich. Außer im Krankenhaus in Weende. Hier können die Patienten in der Woche von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr besucht werden.