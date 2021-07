Klosterfrühstück für Frauen in Duderstadt

Duderstadt. Bei der Diskussion wird ans Thema „30 Jahre Deutsche Einheit“ angeknüpft.

Zum Frühstück mit Vortrag und Diskussionsmöglichkeit lädt das Duderstädter Ursulinenkloster am Donnerstag, 9. September, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr Interessierte herzlich ein. Das Klosterfrühstück für Frauen knüpft nach der corona-bedingten Pause an das Thema des vergangenen Jahres „30 Jahre Deutsche Einheit“ an.

Anmeldungen nimmt der Gästebereich des Klosters bis zum 7. September unter der Telefonnummer 05527/914512 entgegen.