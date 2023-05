Knabenchor aus der Ukraine in Heiligenstadt zu Gast

Heiligenstadt. Der Dudaryk-Knabenchor aus der Ukraine gibt am Montag, 22. Mai, in Heiligenstadt ein Benefizkonzert. Ab 17.30 Uhr ist Einlass in die St.-Martin-Kriche.

Zum Benefizkonzert des Dudaryk-Knabenchores aus Lviv in der Ukraine wird am Montag, 22. Mai, 18 Uhr, in die evangelische Kirche St. Martin in Heiligenstadt eingeladen. „Der Chor freut sich, in unserer Kirche ein Benefizkonzert zur Unterstützung der Opfer des Krieges in der Ukraine geben zu können. Auf dem Programm steht die vielfältige musikalische Welt der Ukraine, mit welcher der hervorragende Knabenchor seine Zuhörer begeistern wird“, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Ab 17.30 Uhr öffnen sich die Türen des Gotteshauses für die Gäste. „Die Einnahmen kommen dem ukrainischen Volk zugute“, so der Veranstalter.