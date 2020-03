Raben balzen, Falken wohnen künftig im Trafohaus

Die Fachgruppe Ornithologie Eichsfeld hielt ihre Jahreshauptversammlung am Samstag im Deutschen Haus in Leinefelde ab. Zu Beginn dankte der Vorsitzende der Gruppe, Hans Peter Hartmann, denen, die sich darum kümmerten, dass die Trafostation „Am Hillemann“ bei Heiligenstadt zu einer Behausung für Falken und Mauersegler umgebaut wurde.

Der Leinefelder sollte später nochmals darauf zurückkommen. Dann blickte Hartmann auf die Aktivitäten der Fachgruppe im Jahr 2019 zurück, die mit der Wintervogelzählung im Januar begonnen hatten. Der Vorsitzende erinnerte an die Exkursion im Februar, als Mitglieder der Gruppe in das Vogelgebiet bei Salzderhelden in Niedersachsen gefahren waren und dort nicht nur Zwergtauben, Graugänse, Kormorane und Störche beobachten konnten.

Nistkästen sind bezugsfertig

„Am 1. März 2019 konnten wir einen Pachtvertrag für 20 Jahre unterschreiben. Das Trafohäuschen auf dem Gut Hillemann können wir so lange unentgeltlich nutzen“, sagte Hartmann. Fredi Kohlstedt habe mit einigen anderen Aktiven bereits drei mit Stroh ausgelegte und bezugsfertige Nistkästen angebracht. Der Dank galt überdies Familie Trümper. Sie hatte das Häuschen mit grüner Farbe versehen. „Weiterhin wurden Klappen mit Einfluglöchern eingebaut“, so Hartmann. Die Tür ist mit dem Spruch „Ein Herz für Vögel“ und einem Herz versehen, wofür Ornithologe Dietrich Krüger verantwortlich zeichnet.

Im März habe es eine Exkursion zum Stausee nach Teistungen gegeben, wo rastende Löffelenten, Schwalben und Wiesenpiper beobachtet werden konnten. Ein herrliches Biotop hatten die Vogelfreunde bei der Tour nahe Zwinge vorgefunden. Im und am Ziegeleiteich halten sich vor allem Frösche auf. Nur ein paar Kilometer weiter gibt es die Auffangstation für Vögel in Hilkerode. Auch der Station statteten die Eichsfelder einen Besuch ab.

Steinschmätzer im Donaudelta

Erinnert wurde weiterhin an die Fahrt im Mai 2019 nach Rumänien zum Donaudelta. Fachgruppenmitglieder hatten dort Rotfußfalken, Steinschmätzer und Halsbandschneppen beobachten können.

Dann kam Kohlstedt zu den Ergebnissen der Wintervogelzählung 2020. Im Vergleich mit den Zählungen der vergangenen Jahre könne man keine besonderen Abweichungen bei der Anzahl der Arten erkennen. Bei der Nilgans jedoch habe man im Jahr 2008 zwei Exemplare gezählt, im Jahr 2015 seien es 30 gewesen, vier Jahre später sechs und in diesem Jahr konnten elf Tiere gezählt werden. Bei den anderen Vogelarten sei die Situation ähnlich. Immerhin 401 Stieglitze zählte Kohlstedt im Januar, dagegen sei nicht eine einzige Rotdrossel zu verzeichnen gewesen. Wahrscheinlich sei das dem milden Winter geschuldet. „Aber eine starke Kolkrabenbalz war zu beobachten.“ So hatte der Naturschützer mit einem Mal 42 Kolkraben bei der Balz gezählt.

Rettungsstation für Greifvögel

Peter Haseloff aus Heiligenstadt sprach anschließend über seine Greifvogel-Auffangstation. In den letzten Jahrzehnten hat er 260 verletzte Greifvögel und Eulen aufgenommen. Zwei Drittel davon habe er wieder „fit machen können“. Haseloff kam auf ein nicht zu unterschätzendes Problem zu sprechen. „Die Blütenstreifen, die jetzt ganz nah an den Straßen gepflanzt werden, seien kontraproduktiv. Durch den starken Autoverkehr würden viele Tiere totgefahren. Dem pflichteten die Anwesenden bei.

Haseloff berichtete auch von einem Wanderfalken, der mit seiner Beute, einer Taube, zusammengestoßen und abgestürzt war. „Ich habe den wieder hinbekommen, aber eineinhalb Jahre später ist der Falke bei der Firma Magna vor eine Glasscheibe geflogen und hat sich das Genick gebrochen.“

Abschließend galt der Dank auch Wilhelm Roth aus Heiligenstadt, der Schülergruppen durch das Eichsfelder Heimatmuseum führt und den Kindern und Jugendlichen die Streckersche Vogelsammlung erklärt.