Ein 85-Jähriger musste nach einem Unfall in Großbodungen am Dienstag aus seinem Auto befreit werden (Symbolbild).

Kollision mit Traktorgespann in Großbodungen: Autofahrer muss aus Fahrzeug befreit werden

Großbodungen. Das Auto eines 85-Jährigen stieß am Dienstagnachmittag in Großbodungen mit einem Traktorgespann zusammen. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Fahrzeug befreien.

Zwei Verletzte forderte am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Großbodungen. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte ein 85-jähriger Autofahrer, von der Chaussee aus Richtung Bischofferode kommend nach links in Richtung Ortsmitte abzubiegen.

Dabei stieß er mit einem Traktorgespann zusammen, das vorfahrtsberechtigt die Chaussee in Richtung Neustadt befuhr. Der 85-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und seine 84-jährige Beifahrerin kamen ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zur Schwere der Verletzungen sind derzeit keine Angaben möglich, berichtet die Polizei.

