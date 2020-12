Mit Steinsäule in Worbiser Kreisverkehr kollidiert

Der Fahrer eines Volvo fuhr am Montag gegen 9.30 Uhr auf der Worbiser Querstraße in Richtung Franz-Weinrich-Straße. Als der 68-jährige Fahrer dort in den Kreisverkehr einbiegen wollte, verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, heißt es am Montag im Bericht der Eichsfelder Polizei.

Er fuhr mit seinem Auto geradeaus über den Kreisverkehr und kollidierte dort mit einer aufgestellten Steinsäule, die umfiel. Der Volvo wurde ebenfalls beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt, kam aber zur Beobachtung ins Krankenhaus. red