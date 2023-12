Kolonnenweg wird nahe eines Eichsfeld-Dorfes wieder freigeschnitten

Neuendorf Stiftung Naturschutz Thüringen will in den kommenden Wochen ein Stück Kolonnenweg wieder zugänglich machen. Der Abschnitt ist drei Kilometer lang.

In diesem Winter finden zwischen Neuendorf und Böseckendorf im Landkreis Eichsfeld nahe der Grenze zu Niedersachsen Landschaftspflegemaßnahmen zur Wiederherstellung der Begehbarkeit des Kolonnenweges statt, teilt die Stiftung Naturschutz Thüringen mit. Dabei werde auf einer Länge von drei Kilometern der Weg gemulcht sowie Gehölze, die am Rand des Weges wachsen, zurückgeschnitten. „Die Arbeiten werden am Montag losgehen“, kündigt Gerhard Propf, Gebietsbetreuer für diesen Abschnitt bei der Stiftung, an.

„Auf etwa der Hälfte der Strecke wird zusätzlich die Bodenauflage auf den Kolonnenwegplatten abgezogen. Davon profitieren Wanderer, die die ehemalige innerdeutsche Grenze dann wieder auf dem Kolonnenweg begehen und erleben können“, erklärt er. Der Kolonnenweg sei ja bekanntlich ein typisches Element des Grünen Bandes, insbesondere in seiner Funktion als Relikt der DDR-Grenzsicherung.

Die Flächen gehören zum Nationalen Naturmonument „Grünes Band Thüringen“. Im Übrigen gelte hier für Naturliebhaber, Erholungssuchende und andere Nutzer ein Wegegebot, erinnert Propf. Bis zum Beginn der Brut- und Setzzeit zum 1. März soll die Maßnahme abgeschlossen sein und wieder Ruhe einkehren.