Kolping-Kleidersammlung in zahlreichen Orten des Eichfeldes

Eichsfeld. Zentrale Stellen gibt es in Leinefelde und Dingelstädt. Ansonsten wird am 29. Mai straßenweise abgeholt.

Ihre traditionelle Kleidersammlung planen die Kolpingsfamilien am Samstag, 29. Mai. Gesammelt werden alle Arten von Ober- und Unterbekleidung, Strickwaren, Bett- und Haushaltswäsche, Schuhe, Decken, Gardinen, Federbetten und Plüschtiere.

In Heiligenstadt, Ershausen, Worbis und Breitenworbis werden Kleidersäcke straßenweise abgefahren. Bis 8 Uhr sollten Kleiderspenden gut sichtbar bereitgestellt werden. Auf dem Zentralen Platz in Leinefelde und in der Marktstraße in Dingelstädt, so Annette Müller von der Kolpinghilfe, seien zentrale Sammelstellen eingerichtet. Dort können die Kleiderspenden von 8 bis 11.30 Uhr abgegeben werden.

Weitere Informationen zur Sammlung in den anderen Orten, sind Plakaten zu entnehmen oder können unter Telefon 0171/7841034 erfragt werden.