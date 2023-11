Kolpingwerk sammelt im Eichsfeld Hilfsgüter für Rumänien und Ukraine

Eichsfeld. Vor wenigen Tagen ging aus dem Eichsfeld ein weiterer Hilfstransport nach Rumänien und in die Ukraine. Doch nicht nur Lebensmittel und Geschenke wurden verschickt.

Kolpingfamilien, zahlreiche Pfarreien, Schulen und Kindergärten in ganz Thüringen stellten im November wieder Weihnachtspäckchen für notleidende Familien in Rumänien und der Ukraine zusammen. Am Mittwoch, 22. November, konnten ehrenamtliche Helfer in Heiligenstadt und Erfurt 1220 Päckchen sowie Kartons mit Spielzeug, Süßigkeiten und medizinischem Material und eine Tonne haltbare Lebensmittel in einem großen Sattelzug verstauen.

Das rumänische Oituz war das Ziel des Transports. Foto: Eduard Dobre

Ein Teil der Spenden wird in den Wochen vor Weihnachten von rumänischen Kolpingfamilien an notleidende Menschen in den Dörfern verteilt. Die Lebensmittel, Medizin- und Hygieneartikel und etwa 400 Weihnachtspäckchen werden vom Nordosten Rumäniens in die Ukraine gebracht und dann in den Kriegsgebieten des Landes verteilt.

„Am Samstag ist der Lkw in der Nähe von Temeswar angekommen und wurde dort zur Hälfte entladen. Dann ist er weitergefahren bis nach Oituz, und dort wurde er heute vollständig entladen“, gab Diözesansekretärin Annette Müller am Montag zu Protokoll

Dort, etwa 200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, werden die Hilfsgüter nun auf Kleintransporter umgeladen und in die Ukraine gebracht.

„Die Hilfsgüter werden erst einmal nach Czernowitz gebracht“, führt Müller weiter aus. „Das liegt im Westen der Ukraine. Dort befindet sich die Kolpingzentrale des Landes.“ Von dort aus werden die Hilfslieferungen weiter in die Kriegsgebiete im Osten gebracht und da verteilt.

Unter den Gütern befinden sich allerdings nicht nur Lebensmittel für Zivilisten, sondern auch medizinische Hilfe für Soldaten, wie beispielsweise Verbandsmaterial. „Wir haben auch Walkie-Talkies, Akku-Strahler und Notstromaggregate mitgeschickt. Wir haben eine Bedarfsliste bekommen und das, was möglich war, eingekauft und mit auf den Transport gegeben“, so Müller. Ein weiterer sei für dieses Jahr erst einmal nicht vorgesehen. Man werde jedoch weitere Hilfsgüter auf den Weg schicken, wenn sich die Möglichkeit ergebe.

„Die Mitglieder und Verantwortlichen des Kolpingwerkes Erfurt danken allen Spendern für die gute Beteiligung an der diesjährigen Paketaktion, die es schon seit 1990 gibt. Mit der großen Unterstützung so vieler Spender und Helfer konnte der 74. Hilfstransport auf die Reise geschickt werden und zahlreichen Menschen, vor allem Kindern und ihren notleidenden Familien in Osteuropa zu Weihnachten eine große Freude bereitet werden“, so Annette Müller.