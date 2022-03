Kolpingwerk sammelt im Eichsfeld Spenden

Eichsfeld. Drei Termine Anfang nächster Woche in Heiligenstadt und Siemerode geplant.

Der Kolpingwerk Diözesanverband Erfurt hat seit 2006 Kontakte in die Ukraine. Die Partner leben in der Westukraine. „Seit Beginn des Krieges stehe ich im Kontakt mit ihnen, uns wurde eine Liste mit dringend notwendigen Hilfsgütern zugesandt“, sagt Diözesansekretärin Annette Müller „Damit haben wir eine erste Sammelaktion vorbereitet. Mehrere Transporter werden die Spenden an die ukrainische Grenze bringen, wo sie von den Partnern abgeholt und dort hingebracht werden, wo sie sehnsüchtig erwartet werden.“ Mit ukrainischen Mitbürger/innen aus Heiligenstadt und mit der Pfarrei Siemerode sind drei Annahmetermine an zwei Orten: Montag, 10 bis 18 Uhr beim Kolpingbüro Heiligenstadt, Hospitalstraße 13, Dienstag und Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, Pfarrheim in Siemerode.

Mehr Infos: www.kolping-dv-erfurt.de oder Telefon 03606/614497