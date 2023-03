Komplizierte 39 Millionen Euro in Leinefelde-Worbis

Sebastian Grimm hat sich mit dem Haushaltsplan von Leinefelde-Worbis beschäftigt. Es bleibt spannend, wie es nach der Landesgartenschau in der größten Stadt im Eichsfeld mit Investitionen weitergeht.

Gespannt folgten die Gäste den Ausführungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2023 für Leinefelde-Worbis am Montag. Hauptamtsleiter Tobias Otto gelang es, dass Zahlenwerk verständlich zu vermitteln. Wobei festzustellen bleibt, dass es dennoch ein kompliziertes Dokument ist, wenn man einen Blick hinein wirft.

Es ist Erstaunliches gelungen. Der im September 2022 vorgelegte Plan wies noch eine Finanzlücke aus, die geschlossen wurde. Ging man damals noch von Investitionen in Höhe von 37,2 Millionen Euro aus, sind diese jetzt auf rund 39 Millionen Euro angestiegen. Maßnahmen mussten ergriffen werden. Die schmerzlichste ist die Erhöhung der Gewerbesteuer. Die Grundsteuern hingegen bleiben unangetastet. Die Grundstückseigentümer freut es.

Das Lob für das Papier war am Montag nicht zu überhören. Aber die Einwohner werden genau beobachten, ob sich daran gehalten wird, dass nach der Landesgartenschau in Leinefelde – die größte Investition in den nächsten zwei Jahren – dann verstärkt in den anderen Ortsteilen investiert wird. Dies kam am Montag ebenso zur Sprache. Kommentar zum Text: Größter Investitionshaushalt in der Stadtgeschichte von Leinefelde-Worbis