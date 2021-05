Konzert muss erneut verlegt werden

Worbis. Simon & Garfunkel Revival Band spielt erst nächstes Jahr. Hoffnungsschimmer für Zusatzkonzert abhängig von Pandemieentwicklung.

Welthits wie „Mrs. Robinson“, „Celia“, „Sound of Silence“ oder „Bridge over troubled waters“ hätten am Wochenende in Worbis erklingen sollen. Doch das Kirchenkonzert mit der Simon & Garfunkel Revival Band musste erneut verschoben werden. „Jetzt sogar um gleich ein Jahr, auf den 29. April 2022“, erklärt Sabrina Schäfer von dem Freundeskreis der Konzerte im evangelischen Pfarrgarten. Ursprünglich hatte es am 24. April vorigen Jahres stattfinden sollen, wurde auf den Sommer verschoben und wieder verschoben auf den 23. April 2021. „Und nun erneut.“

Möglicherweise aber müsse man doch nicht so lange warten. Ein klitzekleiner Funken Hoffnung bestehe in einer guten Entwicklung bezüglich der Corona-Pandemie. „Wir sind mit der Band so verblieben: Wenn sich abzeichnet, dass gegen Ende des Sommers ein kleines Konzert unter den dann herrschenden Regeln möglich ist, dann werden wir innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen etwas organisieren“, sagt Sabrina Schäfer. „Die Band stehe dann bereit. Das ist aber kein Versprechen, sondern nur eine eventuelle Möglichkeit.“

Vielleicht wäre es als kleines Konzert im Pfarrgarten unter freiem Himmel oder als Clubkonzert denkbar. Dafür würden keine neuen Tickets verkauft – das ursprüngliche Konzert ist restlos ausverkauft – sondern man wolle Kartenbesitzern die Möglichkeit geben, ihre Tickets für solch ein Konzert schon einmal einzulösen. „Zum Beispiel, wenn sie schon wissen, dass sie nächstes Jahr im April nicht können oder wollen. Wie gesagt: Es ist nur eine Idee. Ob es klappt, richtet sich nach der Situation.“

Das Konzert am 29. April 2022 werde dann aber trotzdem wie geplant stattfinden, unabhängig davon, ob ein früheres Event möglich und machbar ist, oder nicht. „Wann und wie auch immer etwas in dieser Richtung stattfinden kann – wir freuen uns wahnsinnig darauf“, sagt Sabrina Schäfer im Namen des gesamten Freundeskreises.