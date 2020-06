Göttingen. Kammermusik als Andacht am 26. Juni in der Universitätsstadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert zum 250. Geburtstag Beethovens

Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven 2020 veranstaltet die Kantorei St. Jacobi in Göttingen einen Zyklus mit den zehn Sonaten für Violine und Klavier. Den Auftakt macht am Freitag, 26. Juni, um 18 Uhr der polnische Geiger Bartosz Zachlod. Gemeinsam mit Kantor Stefan Kordes am Flügel spielt er die tänzerische Sonate Nr. 3 Es-Dur op. 12/3 sowie die dramatische Sonate Nr. 7 c-Moll, heißt es von den Organisatoren. Beethoven komponierte dieses Werk zu einer Zeit, in der seine Ertaubung immer spürbarer wurde.

Bartosz Zachlod ist als Geiger und Kammermusiker in der ganzen Welt unterwegs. Mit seinem Streichquartett „Apollon Musagète“ trat er bereits in der Carnegy-Hall, der Elbphilharmonie sowie bei zahlreichen bedeutenden Festivals auf. Seit 2019 ist er mit Zeitvertrag Konzertmeister des Göttinger Symphonie Orchesters.

Die Kammermusik findet als Andacht statt, die Liturgie übernimmt Pastor Harald Storz. Aufgrund der Pandemie ist die Besucherzahl auf etwa 80 bis 100 Personen beschränkt, so die Kantorei. Es wird rechtzeitiges Kommen empfohlen. Zudem müssen die Gäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Eintritt ist frei.