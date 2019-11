Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzerte im Gedenken an Mauerfall

Ein Gedenkkonzert zum Jubiläum 30 Jahre Friedliche Revolution wird am Samstag, 9. November, um 18 Uhr in der Neustädter Katharinenkirche in Eschwege und am Sonntag, 10. November, 18 Uhr, in der Mühlhäuser Kornmarktkirche zu erleben sein. Aufgeführt wird „The Armed Man: A Mass for Peace“ von Karl Jenkins. Ausführende sind der Bachchor Mühlhausen, die Jugendkantorei und der Kammerchor Eschwege, die Kammerphilharmonie Weimar, Constanze Hirsch (Leipzig, Mezzosopran) und Stephan Heinemann (Leipzig, Bariton) unter der Leitung vom Mühlhäuser Kreiskantor Oliver Stechbart.

Die Chöre der Partnerstädte und Partner-Kirchenkreise erinnern mit den Konzerten an die Friedliche Revolution und den Mauerfall. Das Werk für Chor, Streichorchester, Blechbläser und Schlagwerk entstand im Auftrag des britischen Museums für Waffen und Rüstungen Royal Armouries und wurde bei dessen Feier zur Jahrtausendwende im April 2000 uraufgeführt. Es verknüpft in spannender Weise Texte der lateinischen Messe mit Psalmen, Gedichten von Rudyard Kipling, Jonathan Swift und anderen, aber auch mit Texten aus dem Mahabharata sowie von einem Zeitzeugen der Bombardierung Hiroshimas. Im Zentrum des Werkes, das den Opfern des Kosovo-Krieges und der Hoffnung auf Frieden im neuen Jahrtausend gewidmet ist, steht ein französisches Soldatenlied aus dem 15. Jahrhundert.

Karten für 18 oder 16 Euro – Schüler und Studenten zahlen 8 Euro – in der Touristinfo, in der Buchhandlung Niklas und im evangelischen Gemeindebüro in Mühlhausen