Dingelstädt. In Dingelstädt können Erwachsene und Kinder sich in einem historischen Handwerk erproben.

Korbflechten mit Peddigrohr

Wer seinen Lieben eine besondere Freude machen oder mit seinem Kind einen gemeinsamen Nachmittag verbringen und gemeinsam etwas Kreatives entstehen lassen möchte, ist eingeladen, einen Korb oder ein Tablett aus Peddigrohr zu flechten. Das alte Handwerk des Korbflechtens und das Naturmaterial Peddigrohr schaffe einen Einblick in die Vergangenheit, heißt es in der Ankündigung. Es zeige, wie früher einfache Mittel verwendet wurden, um nützliche und dekorative Körbe herzustellen. Das Familienzentrum Kerbscher Berg lädt an zwei Dienstagen, 17. und 24. März, jeweils von 16 bis 18 Uhr, zu dem Korbflechtkurs mit Ergotherapeutin Beate Waldhelm ein.

Anmeldung unter Tel.: 036075/690072