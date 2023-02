Kostenlose Beratung für Eichsfelder Existenzgründer

Heiligenstadt. Die IHK informiert in Heiligenstadt über die ersten Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit und zum Finanzierungsplan. Auch eine individuelle Beratung der Eichsfelder ist möglich.

Die nächste kostenlose Orientierungsberatung für Existenzgründer bietet die Industrie- und Handelskammer (IHK) am Dienstag, 7. Februar, um 15 Uhr in ihrem Regionalbüro in Heiligenstadt, Wilhelmstraße 34 a (Zugang Neustädter Kirchgasse). Behandelt werden die ersten Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit, dazu gibt es Tipps zur Konzepterstellung. Weitere Themen sind die Umsatz- und Ertragsvorschau, der Finanzierungsplan und Fördermöglichkeiten.

Eine telefonische Anmeldung unter Tel.: 03606 / 612114 ist nötig. Gründer, die eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen möchten, könnten auch gern einen separaten Termin vereinbaren, so die IHK.