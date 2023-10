Kostenloses Seminar für Eichsfelder Krebspatientinnen

Göttingen. Die Universitätskrebsmedizin in Göttingen bietet Patientinnen einen Kurs an, bei dem es Tipps zum Schminken und zu Kopfbedeckungen gibt. Interessierte sollten sich schnell anmelden.

Jährlich erkranken etwa 70.000 Frauen in Deutschland an Brustkrebs. Dabei geht die Erkrankung nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit psychischen Belastungen einher, so Lena Bösch, Sprecherin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Vor allem der Blick in den Spiegel könne angesichts ausfallender Kopfhaare, Wimpern und Augenbrauen schwerfallen.

Um betroffenen Frauen ein Stück Selbstvertrauen zurückzugeben, bietet das Universitätskrebszentrum der UMG in Kooperation mit der DKMS LIFE Kosmetikseminare an. In den zweistündigen Kursen vermitteln ehrenamtliche Kosmetikexperten Tipps zur Gesichtspflege, zum Schminken sowie zu Kopfbedeckungen bei Krebserkrankungen.

Die Patientinnen erlernen Techniken, mit denen sie ihre Augenbrauen und Wimpern natürlich nachzeichnen oder entstandene Hautflecken unauffällig abdecken können. Zudem wird gezeigt, wie Tücher und Kopfschmuck eingesetzt werden können. Dabei geht es laut Bösch nicht um das perfekte Make-up, sondern darum, den Teilnehmerinnen etwas an die Hand zu geben, um sich selbst ein natürlicheres und frischeres Aussehen für den Alltag und somit ein Stück Normalität zurückzugeben.

Das nächste Kosmetikseminar findet am Mittwoch, 25. Oktober, 15 bis 17 Uhr, Raum 62.3, Bettenhaus 2 im Uniklinikum, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt. Am 6. Dezember gibt es einen weiteren Termin.

Informationen zur Anmeldung bei Andrea Schmidt-Schweda unter Tel. 0551/3920387 oder per E-Mail an andrea.schmidt-schweda@med.uni-goettingen.de