Kostümierte Blutspender erhalten im Eichsfeld einen Kreppel

Leinefelde/Heiligenstadt. In Leinefelde und Heiligenstadt lädt das Deutsche Rote Kreuz zur Blutspende ein. Eine Versorgung ist wie immer vorbereitet.

Der Eichsfelder Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lädt zu zwei Blutspenden ein. Am Mittwoch, 8. Februar, besteht von 16 bis 19.30 Uhr in der DRK-Kindertagesstätte Sonnenschein die Möglichkeit Blut zu spenden. Am Montag, 13. Februar, sind die Spender von 15 bis 19 Uhr in das Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt eingeladen. In Leinefelde und der Kreisstadt erwartet die Spender wieder wie gewohnt eine liebevoll zubereitete Stärkung. In Heiligenstadt erhält jeder kostümierte Blutspender zudem einen Kreppel.