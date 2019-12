Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krach und Stress unterm Weihnachtsbaum

Was „stresst“ Menschen an Weihnachten? Warum „kracht’s“ an Weihnachten zwischen Mann und Frau? Wann ist der beste Zeitpunkt, einen Weihnachtsbaum zu kaufen? Welche Geschenke sind im Trend, welche nicht? Echter Baum oder Plastik? Welche Lieder sind Hits, welche nerven? All diesen Fragen und noch weiteren rund ums Fest der Liebe ist Professor Dr. Philipp Rauschnabel von der Universität der Bundeswehr in München in einer Studie nachgegangen. Die Ergebnisse sind teils verblüffend.

Hand aufs Herz: Wer hat Weihnachten mehr Stress, Frauen oder Männer? Frauen sind deutlich gestresster als Männer. Vor allem das Aufräumen und Saubermachen, damit zum Fest alles picobello ist, sehen die Damen als Stress an. Aber auch das Kochen, das Einkaufen und die Erwartungen der Familie zu erfüllen, sind für Frauen eindeutig Stressfaktoren. Sie legen großen Wert auf ein geradezu perfektionistisches Weihnachten. Und begrenzte Ladenöffnungszeiten stressen sie noch zusätzlich. Und was stresst die Männer? Weitaus weniger. Männer sehen das etwas gelassener. Sie lassen sich maximal durch Weihnachtskarten oder aufgedrehte Kinder stressen. Das heißt, es kann schnell zwischen den beiden krachen? So ist es. Was kann man dagegen tun? Klären Sie die Erwartungen untereinander, unterstützen Sie ihren Partner einfach. Packen Sie mit an. Und ein Tipp: Schrauben Sie die Erwartungen einfach herunter. Hohe Erwartungen bedeuten Stress. Stress wiederum bedeutet, dass man unzufrieden ist und seine Erwartungen sowieso nicht erreichen kann. Ja, ein Teufelskreis! Wenn Sie die Erwartungen herunterschrauben, sind sie leicht zu übertreffen, und das wird wiederum als besonders positiv wahrgenommen. Da habe ich schon Stress und dann kommt noch das nervigste Weihnachtslied überhaupt im Radio. Wie sieht es denn damit aus? Sie meinen bestimmt „Last Christmas“ von Wham. Sie haben Recht. Es ist das Weihnachtslied, das am meisten polarisiert. 97 Prozent der Leute kennen es. Aber: Fast die Hälfte der Leute, nämlich 48,5 Prozent unserer Studienteilnehmer finden es sogar gut. Nur ein Drittel nervt es richtig. Ist das in Ost und West unterschiedlich? Ihre Studie hat ja ganz Deutschland umfasst. Im Osten bewerten tatsächlich mehr Leute das Lied als positiv als im Westen. Im Süden hält es sich die Waage. Legen Sie doch einfach „Driving home for Christmas“ von Chris Rea auf. Das nervt nämlich nur knapp 17 Prozent der Leute. Ein Drittel kann übrigens auch „In der Weihnachtsbäckerei“ nicht mehr hören. Ein leidiges Thema ist, ob der Weihnachtsmann oder das Christkind die Geschenke bringt. Haben Sie das auch erforscht? Natürlich, im Norden und Osten ist es der Weihnachtsmann, im Westen und Süden ergattert das Christkind beachtliche Marktanteile am Geschenkemarkt. Im Eichsfeld liegt politisch gesehen im Osten Deutschland, bei uns kommt aber das Christkind. Das weiß ich natürlich. Meine Frau stammt schließlich aus dem Eichsfeld. So tief herunterbrechen konnten wir die Studie dieses Mal nicht. Vielleicht tun wir das aber noch. Wo wir gerade bei Geschenken sind, was wünschen sich die Menschen? Der Trend geht wieder zu persönlichen Geschenken. Zeit zum Beispiel, gemeinsame Ausflüge oder auch Reisen stehen hoch im Kurs. Auch Bücher werden geschätzt. Geld spielt auch eine Rolle, das wird aber weniger. Selbstgemachtes, sagen Sie. Also wenn ich meiner besten Freundin einen Tischläufer häkele, freut sie sich mehr als über einen Fünfzig-Euro-Schein? Ich denke schon. Das hat etwas damit zu tun, dass der Geldschein im Portemonnaie verschwindet, und nach einem Monat das Geschenk in Vergessenheit gerät. Der Tischläufer oder die gestrickte Mütze bleiben. Selbst wenn sie in der Schublade liegen, weiß Ihre Freundin, dass sie von Ihnen kommt und extra für sie angefertigt wurde. Es geht darum, sich Gedanken über den anderen Menschen zu machen. Falls ihre Freundin allerdings in finanziellen Nöten steckt, dann ist ein Tischläufer wiederum das letzte, was sie braucht. Geld spielt also doch eine Rolle... Ja, es rangiert auch mit auf den vorderen Plätzen, vor allem bei jungen Leuten. Geld ist ja eine Sache, von der man nicht genug haben kann. Allerdings ist es auch eine Notlösung als Geschenk, wenn man keine Zeit oder Ideen hat. Schenke ich anders, als ich Dinge für mich selbst kaufe? Definitiv ja. Nehmen wir mal den Black Friday. Bei diesen Angeboten, vor allem bei technischen Geräten, denken Sie an sich selbst. Da kauft man für sich. Bei Weihnachtsgeschenken ist das ein bisschen anders. Gerade durch den Black Friday, der jetzt durch ist, wird Weihnachten wieder traditioneller. Und Sie brauchen nicht nach Angeboten zu hetzen, die Rabattschlacht ist vorbei. Man überlegt intensiver, was man schenkt. Wenn Sie eine Pralinenschachtel für sich selbst kaufen, nehmen Sie doch durchaus die Hausmarke, weil es Ihnen schmeckt. Kaufen Sie sie für jemanden anders, greifen Sie doch sicherlich zur Marke, auch wenn die meist auch nicht besser schmeckt. Verschwinden technische Geräte von den Wunschzetteln? Ja. Der Markt ist ziemlich gesättigt. Was wünschen sich ältere Menschen? Zeit mit ihren Lieben. Sie wünschen sich weniger Materielles. Sie gilt es zu überraschen. Also doch alles lieber durchdacht als einfach nur irgendwas? Auf jeden Fall. Ein gutes Geschenk muss nicht teuer sein. Gerade dieser Trend ist für mich ein Zeichen, dass es unserer Gesellschaft gut geht. Ganz kurz ein paar Schlagworte zu ihren weiteren Ergebnissen: Kerze oder elektrische Licht auf dem Weihnachtsbaum? Überwiegend elektrisch. Kunst oder echt? Echt! Über die Hälfte wollen einen echten Baum. Spannend finde ich, dass bei den Akademikern ein Viertel einen echten wollen. Tipp: Kaufen Sie ihn schon jetzt, damit es zum Fest nicht schon wieder stressig wird. Kirche oder nicht? Die wenigsten gehen zur Christmette. Über 60 Prozent gehen in Deutschland nicht. Allerdings wollen eher die jungen Leute wieder hin. Das finde ich bemerkenswert. Demnach könnte es ein unaufgeregtes friedliches Fest werden, oder? Das hoffe ich. Aber egal wo und wie Sie was feiern: Wir wünschen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.