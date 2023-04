Kräuterwanderung in Eichsfelder Nachbarschaft

Meißner. Das Thema Wildkräuter ist auch für Eichsfelder Naturfreunde interessant. Bei einer Wanderung in Witzenhausen werden einige von ihnen vorgestellt und ihr Nutzen beschrieben.

Um das Thema Wildkräuter und ihren Nutzen geht es bei einer geführten Wanderung im Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. Am Samstag, 29. April, führen die Naturparkführerin und die Heilpraktikerin Elke Kusum Hanstein die Teilnehmer während einer kurzen Wanderung in das Thema der Frühlingswildkräuter ein.

Diese gelten als reich an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen und sollen die Lebensgeister und den Stoffwechsel nach einem langen Winter wieder richtig in Schwung bringen. Während der Wanderung erfahren die Naturfreunde außerdem, welche dieser Kräuter genießbar sind und wie man sie verarbeiten und für sich nutzen kann.

Startpunkt der ungefähr dreistündigen Veranstaltung ist um 14.30 Uhr an der Burg Ludwigstein am obersten Parkplatz in Witzenhausen–Wendershausen. Die Teilnahme kostet 6,50 Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 05657/644990 oder per E-Mail an info@naturparkfrauholle.land möglich.