Krankenhaus in Eichfelder Nachbarstadt nimmt Patienten in Komfortstation auf

Göttingen. Krankenhausaufenthalte sind in der Regel unangenehm. Ein Krankenhaus in Göttingen bietet seinen Patienten jetzt einen besonderen Service. Auch für Eichsfelder Patienten könnte dies interessant sein.

Das evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW) verfügt seit Februar über eine sogenannte Komfortstation. Diese bietet den Patienten hochwertig ausgestattete Zimmer, einen Service rund um die Uhr und eine Dachterrasse mit Blick auf Göttingen, berichtet Pressesprecher Stefan Rampfel. Nach Einschätzung des Verbands der Privaten Krankenversicherung gelte sie als die derzeit modernste und beste ihrer Art in Deutschland.

Die neue Station befindet sich in der vierten Etage des Krankenhaus-Neubaus „An der Lutter“ und bietet Platz für 26 Patienten in zwanzig Einzelzimmern und drei Doppelzimmern. „Der Start ist gelungen, die Station ist gut belegt und die Patienten sind überwältigt“, sagt Nadine Reuter, Leiterin der neuen Komfortstation. „Alle sagen, sie fühlen sich wie in einem Hotel, nicht wie in einem Krankenhaus. Genau das war meine Vision, das haben wir erreicht,“ so die 37-jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Häufiger Wunsch nach komfortabler Unterbringung

„Wir sind ein Krankenhaus, in dem auf allen Stationen gleich hervorragende Medizin erbracht wird. Dies ist der Grund, warum Menschen zu uns kommen“, meint Frank Czeczelski, Kaufmännischer Geschäftsführer des EKW. Neben exzellenter medizinischer und pflegerischer Versorgung bestünde aber besonders in Zeiten gesundheitlicher Herausforderungen immer häufiger der Wunsch nach komfortabler Unterbringung, individuellerer Verpflegung und besonderen Serviceleistungen. Immer kürzer werdende Krankenhausaufenthalte machten die Mehrkosten hierfür für immer mehr Patienten kalkulierbar und erschwinglich.

Grundsätzlich könnten sich Patienten aus allen Fachabteilungen auf der Komfortstation einbuchen, sei es gesetzlich oder privat versichert, heißt es. Gesetzlich Versicherte müssen eine Tagespauschale bezahlen, eine Zusatzversicherung der privaten Krankenversicherung übernimmt diese Kosten. „Letztlich entscheidet der jeweilige Chefarzt, ob ein Aufenthalt bei uns möglich ist“, erzählt Reuter. „Bei überwachungspflichtigen Patienten ist dies leider nicht der Fall.“

Es gibt zwei Lounge-Bereiche, einer davon mit einer großen LED-Wand, auf der Landschaftsvideos gezeigt werden, sowie große Patientenzimmer und gut ausgestattete Badezimmer mit Fußbodenheizung, Ganzkörperspiegel und ebenerdiger Dusche. Alle Zimmer seien gut isoliert, sodass ein ruhiger Schlaf und ein hoher Schlafkomfort, auch durch besondere Matratzen, garantiert sei, heißt es seitens des Klinikums.