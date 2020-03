Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krankensalbung in Reifenstein

Seit 1993 gibt es in der katholischen Kirche den Welttag der Kranken. Im Eichsfeld-Klinikum werden zu diesem Tag Heilige Messen gefeiert, in denen alle, die sich in Krankheit und Gebrechen stärken lassen wollen, das Sakrament der Krankensalbung empfangen können. Das teilt das Klinikum mit.

Pfarrer Carsten Kämpf, leitender Klinikseelsorger, schildert dazu: „Aus unseren Städten und Dörfern sind immer gern viele der Einladung gefolgt und haben sich vom barmherzigen Samariter, der Christus ist, helfen und aufrichten lassen.“ In Reifenstein wird der Krankensalbungsgottesdienst am Sonntag, 15. März, um 10 Uhr in der Kapelle im Neubau des Krankenhauses gefeiert. Pfarrer Carsten Kämpf und sein Team der Klinikseelsorge laden herzlich dazu ein, sich dieses Beistands Jesu in der Feier seiner Sakramente zu vergewissern.