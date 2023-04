Zwei Personen sind am Freitag in Göttingen bei der Einsatzfahrt eines Krankenwagens verletzt worden (Symbolbild).

Krankenwagen kollidiert bei Einsatz in Göttingen mit Pkw

Göttingen. Ein Rettungswagen ist am Freitag während einem Einsatz in Göttingen mit einem Pkw zusammengestoßen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Zu einem Zusammenstoß ist es am Freitag gegen 9.05 Uhr zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw auf der Kreuzung Weender Landstraße / Güterbahnhofstraße in Göttingen gekommen. Laut Polizei fuhr die Fahrerin des Pkw bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Dabei habe sie aus noch ungeklärter Ursache den Krankenwagen übersehen, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn von rechts kam.

Bei der Kollision seien der 35-jährige Krankenwagenfahrer und sein 36-jähriger Kollege leicht verletzt worden. Der Patient, der mit dem Fahrzeug transportiert wurde, habe bei dem Unfall keine Verletzungen erlitten. Auch die 20-jährige Pkw-Fahrerin sei unverletzt geblieben. Es sei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9000 Euro entstanden.

