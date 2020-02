Kreisjugendring Eichsfeld will mit Naturfilm punkten

In zwei Wochen ist es so weit. Dann entert ein Naturfilm aus dem Eichsfeld die 6. Thüringer Naturfilmtage, und seine Macher hoffen natürlich auf den Gewinn dieses Wettbewerbs. Entstanden ist er auf Initiative von Sophia Rohde. Sie ist Verbandsjugendkoordinatorin beim Kreissportbund Eichsfeld und auch für den Kreisjugendring zuständig. Unter ihrer Leitung haben acht Kinder und Jugendliche den Film gedreht.

Das Ganze entstand im Zusammenarbeit mit dem Jugendwerk der Awo in Heiligenstadt und dem Landesfilmdienst Thüringen. Erst im Dezember war Sophia Rohde auf das Projekt aufmerksam geworden. Nicht viel Zeit also, um etwas auf die Beine zu stellen. Das Jugendwerk in Heiligenstadt konnte aber schnell interessierte Schüler vermitteln, und so ging es in zwei Workshop-Tagen ans Eingemachte. Dabei half der Landesfilmdienst mit Expertenwissen und auch Material.

Es ging hinaus, um die Natur des Eichsfeldes einzufangen. Die jungen Filmemacher konnten die Kameras und Mikrofone glücklicherweise vor Ort behalten, um damit zu arbeiten, denn „das hätten wir sonst nicht geschafft“, sagt Sophia Rohde. Also wurden die Töne für den Film ohne die Profis aufgenommen, was der Qualität keinen Abbruch tat. In Kleingruppen hat der Film dann den Feinschliff bekommen. „Jeder konnte sich irgendwie mit einbringen. Es ist ein schönes Resultat herausgekommen.“ Acht Minuten ist der Film lang. Sophia Rohde verrät aber nicht, was er genau zeigt. „Wir werden ihn nach dem Wettbewerb auf unserer Internetseite veröffentlichen.“

Dienstleistungen für verschiedene Organisationen

Neben solchen eigenen Projekten hat der Kreisjugendring Eichsfeld aber noch andere Aufgaben. Er besteht aus fünf Säulen, die sich stetig austauschen und zusammenarbeiten: Das Rettungswesen, vor allem beim DRK, die Sportjugend, die Paritäten, zu denen die Organisationen gehören, die sich sonst nirgendwo einordnen lassen, zum Beispiel die Pfadfinder und die katholische beziehungsweise die evangelische Jugend. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Interessenvertretung in verschiedenen Gremien, zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft Jugendförderplan. Außerdem verfügt der Jugendring über einen Materialpool, aus dem sich Organisationen und Institutionen Material kostenfrei ausleihen können. Weiterhin hat der Jugendring einen Freizeitkalender erstellt. Und zwar um die Vereine zu unterstützten, die diese Freizeiten anbieten, ihnen also Teilnehmer zu vermitteln und um Interessierten einen Überblick zu geben. Auch gibt es auf der Internetseite des Jugendrings eine Betreuerdatenbank. Wenn etwas geplant ist, aber die Betreuer fehlen, kann diese Kartei helfen.

Neben der Teilnahme an Fach- und öffentlichen Veranstaltungen geht es beim Jugendring aber auch vermehrt um die Netzwerkarbeit. So unterstützt der Ring zum Beispiel in diesem Jahr die Villa Lampe bei der Ausbildung zur Jugendleiter-Card (Juleica), einem amtlichen Ausweis, der für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit ausgestellt wird. Hier hilft der Jugendring inhaltlich bei der Ausbildung. Im Gegenzug wandern die neuen Ehrenamtlichen gleich mit in die Betreuerdatenbank.

Es ist also ein vielfältiges Feld, das Sophia Rohde da beackert. Nun hofft sie auf eine gute Platzierung bei den Naturfilmtagen. Die Euphorie der jungen Filmemacher habe sie aber in jeden Falle bestärkt, weiter solche Projekte anzubieten. Für dieses Jahr liegen auch schon ein paar Ideen in der Schublade, verrät sie.