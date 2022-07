Kreisvolkshochschule Eichsfeld bietet Orientalisches für den Gaumen

Leinefelde-Worbis. Die Kreisvolkshochschule bietet einen Grillabend an.

Wer gern kocht und eine Vorliebe für exotische Küche hat, dürfte am Montag, 1. August, auf seine Kosten kommen. An diesem Tag bietet die Kreisvolkshochschule Eichsfeld in ihrer Lehrküche in Leinefelde um 17.45 Uhr einen indischen Grillabend an. Es werden verschiedene Fleischsorten, Fisch und Gemüse eingelegt, gegrillt oder im Ofen gebraten.

Mit diversen selbst zubereiteten Soßen und Dips bietet sich damit ohne großen Aufwand eine Bereicherung für die heimische Küche an. Ebenfalls im Kurs enthalten sind schnell und einfach zubereitete Nachspeisen.

Anmeldung und nähere Informationen sind bei der Kreisvolkshochschule unter der Telefonnummer: 03606/6504445 möglich.