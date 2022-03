Kreuzwegandacht an Teistungenburg

Teistungen. Österliches Bekenntnis an besonderem Kruzifix.

Auf Teistungenburg, in der Nähe des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters, kann man ein Kruzifix bestaunen, das aus dem Jahre 1776 stammt. „Das Kreuz ist das Symbol der Christen und besonders in der Fastenzeit halten Christen Kreuzweggebete“, weiß Teistungens Pfarrer Tobias Reinhold.

So lädt die Kirchengemeinde St. Andreas Teistungen zu einer Kreuzwegandacht an dieser historischen Stelle ein. Der Termin ist am Sonntag, 6. März, um 14 Uhr. Die Andachtsbesucher möchten bitte das Gesangbuch „Gotteslob“ mitbringen. Die Kreuzwegandacht ist vom Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeldes genehmigt.

Wann: Sonntag, 6. März, 14 UhrWo: Teistungenburg