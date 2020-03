Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreuzwegstationen begleiten

Anruf eines Bekannten, der mir mitteilt, dass er Corona positiv getestet wurde. Er empfiehlt, mich ebenfalls einem Test zu stellen. Es wirkt wie das Urteil des Pilatus, der sich ja am Ende auch konsequent die Hände wäscht. Das Kreuz auf sich nehmen und die Telefonnummer 116117 wählen … Bleiben Sie bitte in der Leitung … nennen Sie mir bitte Ihre Postleitzahl … ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüs (süddeutscher Akzent) … Mozart oder Schubert … Bleiben Sie in der Leitung … informieren Sie bitte auch ihren Hausarzt … ich hoffe alles erdenklich Gute für Sie. Tschüs (norddeutscher Akzent) … Mozart oder Schubert … Bleiben Sie in der Leitung. Ich bitte Sie um etwas Geduld … Melden sie sich morgen um 18.05 Uhr im Coronatestzentrum in Leinefelde. Sie werden erwartet. Und ich wünsche Ihnen von Herzen Gesundheit … (eichsfeldischer Akzent).

Geradezu mütterlich-sorgend fühle ich mich auf dem Weg zum Test begleitet. Und wieder sind es Kreuzwegstationen, die meinen Weg begleiten. „Jesu begegnet seiner Mutter Maria“ – diese kurze Begegnung von Jesus und Maria ist wie der kurze Dialog mit den wohl ehrenamtlichen Telefonistinnen, die nicht nur eine fachliche Anweisung geben, sondern die zwischen den Zeilen ihr Mitgefühl mich spüren lassen. Danke. „Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen“ – da bekommt jemand kurzfristig die Anweisung, Jesu Kreuz mitzutragen, klare Ansage – und er tut es mit Herz und Kompetenz.

Die Kollegen im Coronazentrum Leinefelde haben vor einem Monat nicht gewusst, was auf sie zukommt. Aber jetzt packen sie zu. Eine angenehme Mischung aus Kompetenz und Leichtigkeit, Ernst und Humor erleichtern mir meine Unsicherheit. Danke.

„Veronika reicht Jesus das Schweißtuch“ – Eigentlich zeigt diese Kreuzwegstation die Ohnmacht, die Jesu ausgesetzt war und ich es heute auch bin. Sich begrüßen ohne zu berühren, sich Gesundheit wünschen, obwohl ich ja gar nicht krank bin.

Kleine Gesten des Mitgefühls: eine Mail oder ein Anruf, die brennende Kerze in der Pfarrkirche oder das einsame Läuten der Glocken am Sonntag um 10 Uhr … es tut gut. Danke.

„Jesus begegnet den weinenden Frauen“ – auch das ist Kreuzweg 2020. Immer noch stehen Menschen in klagenden Kleingruppen zusammen, und man kann nur Jesus selbst zitieren: Weint nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder, die ihr potenziell mit eurer Ignoranz gefährdet …

Einen gesegneten Sonntag.