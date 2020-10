Noch vor einem Jahr lächelte Maria Göthling auf die Frage nach einem neuen Projekt. Noch nicht spruchreif, sagte sie damals knapp. Nun aber ist es soweit.

Vor sechs Jahren erst hat die heute 66-Jährige das Schreiben für sich entdeckt. Kleine Werke entstanden, mit ihren Kurzgeschichten ist sie bereits in mehreren Anthologien vertreten, die teils im Fabuloso-Verlag, aber auch im Karina-Verlag in Wien erschienen. Über viele zeitgenössische Themen hat Maria Göthling bereits ihre Gedanken zu Papier gebracht, sei es der Zweite Weltkrieg oder auch der Mauerfall am 9. November 1989.

Ein Thema aber hat ihr keine Ruhe gelassen. Der Zweite Weltkrieg, das Grauen und vor allem menschliche Schicksale in dieser Zeit. Der Karina-Verlag in Wien hatte sie gebeten, für eine Anthologie zu diesem Thema eine Kurzgeschichte beizusteuern. „Aber als ich die fertig hatte, sagte ich: Nein. Das hier ist mehr.“

Drei Jahre insgesamt hat sie jede freie Minute, auch immer wieder unterbrochen durch neue Kurzgeschichten-Aufträge, damit zugebracht, an ihrem ersten Roman zu arbeiten. „Die Grundidee war im Kopf“, erzählt sie, während ihre Hand auf dem 340 A4-Seiten dicken Manuskript liegt. „Ich wusste, was ich will, aber eine Geschichte entwickelt sich beim Schreiben.“ Die Figuren entwickeln ihr Eigenleben, sagen eigentlich der Autorin, wohin es mit ihnen weitergehen soll.

Intensive Recherchen mit Experten auf dem jeweiligen Gebiet

Das Schreiben selbst, so sagt Maria Göthling, macht Spaß. Aber das sei nur der Bruchteil der Arbeit an einem Roman. „Die meiste Zeit verbringt man mit Recherchen.“ Denn genau das dürfe niemals in einem Buch passieren: Dass die historischen Fakten nicht stimmen.

Maria Göthling hat mit vielen Zeitzeugen gesprochen, die Krieg, Flucht, Vertreibung, die ständige Konfrontation mit den Gräueltaten des Krieges am eigenen Leibe miterlebt haben. Viele persönliche Schicksale, teils brutale, hat sie sich erzählen lassen. Bekannte und Freunde haben ihr immer wieder neue Kontakte und Gesprächspartner vermittelt, sie war in Seniorenheimen.

Aber sie suchte auch Hilfe von Experten, zum Beispiel von Bundeswehroffizieren, Ärzten, Anwälten und auch beim Historischen Verein für Oberfranken in Bayreuth. Eine frühere Fachberaterin für Deutsch in Mühlhausen, kümmerte sich immer wieder aufs Neue um das Lektorat.

„Ich hatte so viele Fragen, die mir immer wieder geduldig beantwortet wurden. Ich weiß nicht, wie ein Soldat denkt, ich bin keine Medizinerin.“ Ohne die Hilfe all dieser Menschen wäre es ihr nicht gelungen. Aber ihr sei auch immer wieder Mut gemacht worden, denn man könne schon irgendwann die Lust verlieren, wenn man drei Wochen für eine Buchseite recherchieren müsse.

Rund 340 Buchseiten würde das Manuskript ergeben. Foto: Eckhard Jüngel

Das Schreiben selbst aber habe ihr durch den Corona-Lockdown im Frühjahr geholfen. „Man konnte kaum raus, aber ich hatte das Schreiben.“ Und gerade in dieser Zeit sind ihre Romanfiguren endgültig zum Leben erwacht.

Hauptakteur ist Bertel, ein junger Mann in Schlesien, ein Schlosser, der eine große Leidenschaft hat: das Fliegen. Nach dem Erhalt der Pilotenlizenz wird er zur Wehrmacht eingezogen und fliegt eine Messerschmitt ME 109. Hinter dem Onega-See wird er abgeschossen, überlebt schwer verletzt nur, weil eine russische Ärztin ihn findet, ihn mitnimmt und gesund pflegt.

Sie verlieben sich ineinander, gehen gemeinsam auf die Flucht durch Karelien, bis sie mit Hundeschlitten die finnische Frontlinie überwinden und nach Schweden durchbrechen können.

Die Geschichten des Krieges muss immer wieder neu erzählt werden

Derweil aber ist es auch Bertels Familie nicht gut ergangen. Auch sie muss unter schlimmsten Umständen aus Schlesien fliehen, sieht die Bombennacht von Dresden. Das allerschwerste, so sagt Maria Göth-ling, aber sei der Titel gewesen.

Es gibt einen Arbeitstitel: „Sehnsucht schmeckt wie Kardamom“. Denn nur durch dieses Gewürz findet am Ende die Familie wieder zusammen. „Bertels erste Frau hatte einmal aus Versehen Kardamom in den schlesischen Mohnstrietzelteig geworfen, der aber dort nicht hineingehört. Aber er schmeckte so hervorragend, dass sich die Frauen der Familie das merkten. Und später, nach langem Suchen in Bayreuth ist Bertel enttäuscht und will aufgeben. Marja, die russische Ärztin, bestellt ihm einen schlesischen Mohnstrietzel…. den Rest verrate ich nicht.“

Gurdrun Strüber, die Chefin des kleinen Fabuloso-Verlages wartet eigentlich nur darauf, dass Maria Göthling den Roman für den Druck freigibt.

„Aber es ist viel Arbeit, denn die Umschlaggestaltung, der Drucksatz… da müssen wir uns selbst kümmern“, sagt die Autorin. „Und ich werde ja auch nicht jünger.“ Toll wäre es, sagt sie, fände sich ein größerer Verlag, der bereit ist, es mit ihrem Roman zu wagen. „Er ist es wert“, ist sie fest überzeugt. „Die Geschichte des Krieges muss immer wieder erzählt werden. Es darf nichts beschönigt werden.“ Liebe, Hass, Flucht, Mord, aber auch ein Happy End. „Das Buch hat alles, was ein Buch haben muss“, ist Maria Göthling fest überzeugt.