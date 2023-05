Kriminelle plündern in einem Eichsfelddorf eine Paketstation

Die Polizei sicherte am Tatort in Uder die Spuren. (Symbolfoto)

Uder. Ein Mitarbeiter eines Supermarktes bemerkte in Uder die Beschädigung der Paketstation. Was gestohlen wurde, muss jetzt noch ermittelt werden.

Eine Paketstation an einem Supermarkt in Uder ist das Ziel von Kriminellen geworden. In den frühen Morgenstunden am Dienstag bemerkte eine Marktmitarbeiter die offen stehenden Schließfächer und verständigte die Polizei. Nach deren Angaben hatten Unbekannte in der Nacht die Fächer gewaltsam geöffnet und darin liegende Warensendungen durchwühlt.

Was genau dabei gestohlen wurde, könne erst nach Rücksprache mit dem Postdienst geklärt werden. Die Beamten hätten Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.