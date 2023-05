Am Steinbecken im Geisleder Norden konnten die Knirpse des St. Marien Kindergartens Kaulquappen aus der Nähe betrachten.

Krötenkunde für Jung und Alt in einer Eichsfelder Gemeinde

Geisleden. Kindergartenkinder in Geisleden widmen sich einen Vormittag lang der Geburtshelfer- und Erdkröte. Am Nachmittag folgt der Seniorenverein ihrem Beispiel.

Die Knirpse der Fuchsgruppe des St.-Marien-Kindergartens in Geisleden hatten vor kurzem einen ganz besonderen Tag. Um 9 Uhr am Vormittag startete die Gruppe mit ihren Erziehern sowie Markus Janitzki unter der Führung von Pia Vollmer und David Urbaniec von der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg (NfGA) zu einer Exkursion, die sie zum Steinbruch im Geisleder Norden führte.

Hier wurden im Rahmen des Projektes „Aktionsplan für die Geburtshelferkröte“ durch die NfGA zwei von aktuell siebzehn Steinbecken im Landkreis Eichsfeld angelegt. Der Bau dieser Becken wurde gefördert durch den Freistaat Thüringen und die Europäische Union. Sie sollen zur Bestandssicherung der immer seltener werdenden Geburtshelferkröte beitragen, indem sie günstige Bedingungen beispielsweise für das Heranwachsen von Krötennachwuchs bieten.

Im Steinbruch angekommen, konnten die Kinder neben Molchen auch Kaulquappen von Geburtshelfer- und Erdkröten beobachten. Der Verlauf der Entwicklung von der Quappe bis hin zum Abschluss der Metamorphose wurde von David Urbaniec kindgerecht anhand von Modellen erklärt. Dadurch wurde den Kleinen ein bewussterer Umgang mit dem Biotop sowie dessen Bewohnern nahegebracht.

So manches Exemplar wurde einmal kurz aus dem Becken gefischt, Foto: Markus Janitzki

Nach der Lehrstunde machten sich alle gemeinsam auf den Rückweg zum Kindergarten, wo für die kleinen Entdecker ein aufregender Vormittag zu Ende ging. Doch damit nicht genug.

Am Nachmittag war die entgegengesetzte Altersgruppe an der Reihe. Die Mitglieder des Seniorenvereines kamen zu ihrem monatlichen Treffen im Gasthof „Zur Linde“ zusammen. Auch ihnen konnte das Projekt rund um die Geburtshelferkröten in einem 30-minütigen Vortrag nähergebracht werden. Pia Vollmer und David Urbaniec empfanden den Tag als vollen Erfolg und freuen sich darauf bald wieder zu kommen.