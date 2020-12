Külltstedter Feuerwehr am Heiligen Abend im Einsatz

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Küllstedt rückte auch in diesem Jahr am Heiligen Abend zu einem Ensatz aus. Bevor es mit der Familie im kleinen Kreis zur Bescherung kam, mussten die Kameraden das dritte Jahr in Folge am 24. Dezember ausrücken. Einsatzort war am vergangenen Donnerstag der Sportplatz des Ortes.

Dort verteilten sich mehrere Liter Diesel aufgrund der Nässe großflächig. Bereits acht Wochen zuvor war die Feuerwehr an gleicher Stelle im Einsatz. Nach dem alle Betriebsstoffe gebunden und beseitigt waren, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken, und um 17.30 Uhr war die Einsatzbereitschaft im Gerätehaus wieder hergestellt.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen