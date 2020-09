Künstlergruppe entlang des Grünen Bandes unterwegs

Die Sommerradtour der Künstlergruppe „United Rebels of Performing Arts“ entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze am Grünen Band machte Station am West-Östlichen Tor bei Wehnde. Ouelgo Téné, Ulrich Pakusch und Bernhard Stengele (vorne von links) gehören zu den Künstlern.