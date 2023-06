Kunst am Eichsfelder Straßenrand

Einparken will gekonnt sein. So mancher Eichsfelder entpuppt sich dabei als regelrechter Künstler.

„Kunst kommt von Können“, lautet bekanntermaßen eine alte Volksweisheit. Auch Einparken ist nicht selten eine Kunst und wie eben jene von verschieden Stilen geprägt.

Da gibt es die klassischen Einparker alter Schule, die ihr Gefährt gekonnt in einem Zug kerzengerade in die Lücke am Fahrbahnrand bugsieren und dabei noch so viel Platz lassen, dass es andere ihnen gleichtun können.

Daniel Wiegand, Redakteur Lokalredaktion Eichsfeld Foto: Eckhard Jüngel

Und dann gibt es die „modernen Künstler“, denen althergebrachte Konventionen herzlich egal sind. Da ragen Front oder Heck des Autos auch gerne mal auf die Fahrbahn hinaus, und ob noch jemand davor oder dahinter passt, spielt für sie auch keine entscheidende Rolle. Das Auto steht, der Motor ist aus, heißt bei ihnen „eingeparkt“. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob ein Mann oder eine Frau am Steuer sitzt.

Der große Vorteil des Schauspiels ist, man muss dafür nicht ins Museum gehen. Ein paar Minuten am Fenster mit Blick auf die Straße reichen völlig aus, und die sind auch noch kostenlos. Nur so manchen Autofahrer, der noch auf der Suche nach eine Parklücke ist, kostet es den einen oder anderen Nerv.