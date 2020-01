Kunst in der Heiligenstädter Radiologie-Praxis Fokus

Zwei Engelsgesichter blicken munter auf die Menschen herab. Das Porträt einer Bäuerin mit gelbem Kopftuch hat an einer Wand seinen Platz gefunden, aus großen dunklen Augen schaut das kleine Mädchen aus Bolivien die Patienten an. Die Keramikskulptur einer alten Frau auf einem Sitzwürfel hat das Ärzte- und Schwesternteam der Radiologischen und Nuklearmedizinischen Gemeinschaftspraxis „Fokus“ in der Brüsseler Straße 1d im Liethen-Wohngebiet schon mal zur Feierabendstunde zu der humorvollen Bemerkung verleitet: „Wir haben doch nicht etwa eine Patientin vergessen!“

Als die sechs Ärzte im Januar 2019 ihre Praxis eröffneten, beschlossen sie: Der großzügig gestaltete Warte- und Anmeldebereich soll zugleich eine Kunstgalerie sein. Hier gibt seitdem das Heiligenstädter Künstlerpaar Uta und Hubert Jahn, das hier sehr gern ausstellt, einen Einblick in sein kreatives Schaffen. „Künstler können sich keine bessere Ausstellungsmöglichkeiten für ihre Werke wünschen“, betont der Radiologe Dr. Dirk Wagner und begründet das mit der Vielzahl der hier täglich ein- und ausgehenden Patienten. Mindestens einhundert werden pro Wochentag ambulant behandelt. Viele von ihnen kommen nicht allein, sind in Begleitung von einem oder zwei Angehörigen.

Übers Jahr wurde deutlich: Die Beschäftigung mit der Kunst bringt kranken Menschen Ablenkung. Nicht wenige von ihnen gehen von Bild zu Bild, bleiben stehen, lassen das Kunstwerk auf sich wirken, reden darüber mit anderen Wartenden. Für die Zukunft erläutert Dirk Wagner seine und die Ideen des gesamten Praxisteams: Vorstellen können sie sich wechselnde Expositionen verschiedener Art bildender Kunst, zum Beispiel Bilder und Skulpturen, geschaffen von Künstlern aus der Region. Das können Einzel- oder Gruppenausstellungen sein. Den Medizinern ist daran gelegen, dass auch aktuelle Themen aufgegriffen werden, so der Umweltschutz. Wagner geht noch einen Schritt weiter. Warum soll der Wartebereich in den Abendstunden ungenutzt bleiben? Immerhin finden hier bis zu 50 Personen in einem angenehmen Ambiente Platz. Und weil sich Kunst auf unterschiedliche Weise äußert, sind Lesungen möglich, Musikdarbietungen, musikalisch-literarische Programme. All das sind Vorschläge, die darauf warten, in die Tat umgesetzt zu werden.

Eine Bitte allerdings sollten Interessenten beachten: Das Fokus-Team hat medizinische Aufgaben zu erfüllen, kann sich also nicht selbst auf die Suche begeben. Deshalb lautet die freundliche Aufforderung an alle, die eines der Angebote nutzen möchten, sich mit ihrem Vorschlag in der Praxis zu melden.

Kontakt: Telefon 03606/59 070