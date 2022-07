Kunst in Göttingen mit dem Fahrrad entdecken

Göttingen. Neues Angebot der Tourist-Information.

Die Tourist-Information Göttingen bietet mit der Stadtführung „Kunst-Radfahrt – Kunst, Graffiti und Skulpturen mit dem Fahrrad entdecken“ eine ganz besondere Perspektive auf die Kunst- und Kulturszene der niedersächsischen Nachbarstadt. Die Führung startet am Samstag, 6. August, um 14 Uhr.

Bei diesem Angebot soll die Vielfalt von Kunst im öffentlichen Raum im Vordergrund stehen. Skulpturen und historische Baukunst in der Göttinger Innenstadt werden dabei ebenso thematisiert wie Kunst in der Natur und Streetart. Mit dem Fahrrad, so heißt es in der Ankündigung der Tourist-Information, erreichen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Kunstwerke, die etwas weiter außerhalb der Innenstadt liegen. Eine Diskussion sowie ein Austausch zwischen den Gästen über die Kunstwerke sind während der Führung ausdrücklich gewünscht.

Die Tour dauert etwa eineinhalb Stunden und startet direkt vor der Tourist-Information in Göttingen am Markt 8. Karten sind für zehn Euro pro Person online oder in der Tourist-Information erhältlich.

Weitere Informationen und Buchungen unter mein-goe.de/graffiti