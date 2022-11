Kurs in Dingelstädt: Kommunikation mit Babys lernen

Dingelstädt. Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg bietet Kurs an.

Die Babyzeichensprache ist eine liebevolle Begleitung in die Lautsprache. Mit den babyleichten Zeichen können schon Babys und Kleinkinder lernen, sich mitzuteilen. Dies kann in vielen Situationen den Alltag erleichtern. Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet ab dem 9. Dezember einen Kurs zu diesem Thema an.

Im Baby-Kurs werden die Zeichen erlernt und die Anwendung erklärt. Es wird aber auch gesungen, gebastelt und Zeit für einen Austausch eingeräumt.

Der Kurs erstreckt sich über zwölf Treffen, die jeweils freitags im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr stattfinden. Die Leitung hat Barbara Mößner. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 126 Euro beziehungsweise 183 Euro als Paar- oder Geschwisterpreis. Ein Liederheft ist inklusive. Von einigen Krankenkassen wird der Kurs zu 100 Prozent bezuschusst. Es wird gebeten, den Betrag nach Absprache mit der Kursleiterin zu überweisen.

Anmeldung bis zwei Tage vor Beginn mittels Formular unter der Adresse: zwergensprache.com/zwergensprache/moessner.php, per E-Mail an: barbara.moessner@babyzeichensprache.com oder unter der Telefonnummer: 0151/ 21 22 50 37.