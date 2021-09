Kurs in Dingelstädt: Medienwirkung bei Kleinkindern

Dingelstädt. Kurs im Dingelstädter Familienzentrum zur Medienwirkung bei Kleinkindern.

Um die Medienwirkung bei Babys und Kleinkindern geht es bei einer Veranstaltung am Montag, 4. Oktober, um 19 Uhr, zu der das Familienzentrum Kerbscher Berg einlädt. In dem Kurs erhalten Eltern Anregungen, wie man auf das Interesse der Kleinen an Fernseher, Computer oder Smartphones reagieren kann. Welche Fernsehangebote sind geeignet? Wie kann man Kinder bei den ersten Medienerfahrungen begleiten und unterstützen? Auf diese und andere Fragen soll es Antworten geben. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die Vorlieben von Vorschulkindern und lernen pädagogisch wertvolle Angebote kennen. Unkostenbeitrag: 5 Euro. Anmeldung: Tel.: 036075/690072 oder Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de.

