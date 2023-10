Kurse zum Thema Wut für Eichsfelder Eltern

Dingelstädt. Das Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg bietet Senioren eine Medienschulung. Für Eltern gibt es einen Online-Workshop.

Mit dem Enkelkind trotz Auslandsjahr in Kontakt bleiben, mit dem Sportverein schnell Termine klären, sich mit der Familie austauschen. Das Smartphone macht es möglich. Um Seniorinnen und Senioren fit zu machen, bietet das Familienzentrum Kerbscher Berg ihnen eine Medienschulung.

In dem Kurs lernen sie alles über Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Threema, SMS versenden, mit Videobild telefonieren und mehr. Der Kurs findet am Donnerstag, 12. Oktober, 10 bis 13 Uhr, statt. Mitgebracht werden kann das eigene Handy. Bei der Anmeldung bitte den Gerätetyp angeben.

Zudem bietet das Familienzentrum für Eltern einen Online-Workshop zum Umgang mit Stress und Wut damit das Familienleben entspannter wird. Eltern und ihre Aggressionen: Das Tabu in der Kindererziehung. Es ist an der Zeit, dem Wutmonster in sich Gehör zu verschaffen. Eltern fühlen sich bei Auseinandersetzungen mit dem Kind oft hilflos und sind frustriert. Eltern erfahren, woher diese Wut kommt, wie sie rechtzeitig erkannt und Wutausbrüche vermieden werden können. Der Workshop ist am Mittwoch, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr.

Infos und Anmeldungen unter Telefon: 036075/690072, E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de