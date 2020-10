Kurzarbeit bleibt im Eichsfeld ein großes Thema

Deutlich zugenommen haben im Eichsfeld die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahr. 2394 Menschen waren im Oktober ohne Job. Das sind 25 Prozent mehr als im Oktober 2019, berichtete am Donnerstag der Chef der Nordhäuser Arbeitsagentur, Karsten Froböse, bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Im Vergleich zum September gab es mit einem Minus von 70 Personen jedoch etwas weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 4,4 Prozent. Neu oder erneut arbeitslos meldeten sich 515 Frauen und Männer, gleichzeitig bekamen 573 Personen eine Anstellung.

„Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 5100 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 170 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 4692 Abmeldungen von Arbeitslosen (-730)“, so Froböse. Gestiegen sei der Bestand an Arbeitsstellen auf 515. Arbeitgeber meldeten diesen Monat 55 neue Arbeitsstellen.

Laut Agenturchef spielt Kurzarbeit weiter eine große Rolle. Für die Landkreise liegt nun die Hochrechnung auch vom Mai vor. Danach war im Eichsfeld mit knapp 7500 Arbeitnehmern jeder fünfte Arbeitnehmer in Kurzarbeiter. 870 Betriebe beantragten die Leistung.

Im Oktober sei die Nachfrage nach Personal im Arbeitsagenturbezirk wieder angestiegen. Doch Froböse räumte ein, dass das im Herbst immer so sei.

Er richtete den Blick auch auf die Ausbildungsmarktstatistik im Agenturbezirk. „Es gab in diesem Jahr weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge. Dennoch: Wir hatten keinen Corona-Jahrgang. Der Großteil der Bewerber ist vermittelt. Ein Teil der Jugendlichen hat sich für eine weiterführende Schule entschieden. Die gemeinsamen Anstrengungen mit den Kammern haben sich gelohnt“, sagt der Agenturchef. Lediglich 51 Bewerber hatten Ende Oktober noch keine Ausbildungsstelle.

Für jeden Bewerber ist rein rechnerisch ein Ausbildungsplatz vorhanden

Die Tatsache, dass Arbeitgeber zunächst abwartend reagierten und Jugendliche aufgrund von Schulschließungen nicht wie gewohnt erreichbar waren, stellten die Berufsberater vor große Herausforderungen. Doch das Miteinander von Schulen und Berufsberatern zahlte sich aus. Für jeden Bewerber sei Ende Oktober abschließend rein rechnerisch ein Ausbildungsplatz vorhanden gewesen, so Froböse. 1380 Ausbildungsangebote sind in den drei Landkreisen gemeldet worden.

180 Stellen waren Ende Oktober noch frei, der Großteil in Industrie und Handwerk. „Gute Chancen für diejenigen, die vielleicht doch noch in diesem Jahr in eine Ausbildung starten wollen.“

In dem Zusammenhang dankt der Agenturchef den Unternehmen, die während der Krise nicht nachgelassen haben, in Ausbildung zu investieren. „Sie haben in einer ungewöhnlichen und schwierigen Zeit jungen Menschen Sicherheit gegeben und den Einstieg in die berufliche Zukunft ermöglicht.“