Kurze Nachrichten aus dem Eichsfeld

Wer die berühmte Sagrada Familia in Barcelona besuchen möchte, kann nach einem Angebot in Leinefelde auch stilecht nach dem Weg fragen.

Im Eichsfeld kurz notiert: Was Leinefelde mit Spanien zu tun hat, warum es wo am Samstag laut wird und noch einiges mehr.

Umgang mit dem Smartphone und in Spanien zurechtkommen

In Leinefelde geht es bei der Kreisvolkshochschule einmal um Smartphones und Tablets, andererseits um Spanien. Zunächst steht ab Donnerstag, 21. September, 10 Uhr, an jeweils fünf Vormittagen die nutzerfreundliche Bedienung des Smartphones oder Tablets im Mittelpunkt. Der Mobile Club für Smartphone-Nutzer wendet sich an Smartphone- und Tablet-Besitzer, die in einen Erfahrungsaustausch mit anderen Nutzern treten wollen. Ein Sprachkurs Spanisch über 15 Abende für Leute ohne oder mit sehr geringen Vorkenntnissen beginnt Montag, 25. September, um 20 Uhr. Anmeldung und aktuelle Informationen im Internet: www.kvhs-eichsfeld.de oder telefonisch unter 03606/650 4445.

Freiluftgottesdienst beim Kreuz am Sandbruch

Zum Fest Kreuzerhöhung feiert am Donnerstag, 14. September, um 18 Uhr der katholische Kirchort Hundeshagen einen Freiluftgottesdienst beim Kreuz am Sandbruch bei Hundeshagen. Das Kreuz wurde 2021 vom Ehepaar Jutta und Viktor Trümper aus Küllstedt gestiftet und von Ortspfarrer Tobias Reinhold eingesegnet. Die Messe wird musikalisch umrahmt von Wilhelm Reimann an seiner Drehorgel. Im Anschluss wird ein Imbiss gereicht.

Sirenen und Meldeempfänger werden getestet

Die Rettungsleitstelle testet Samstag, 16. September, zwischen 12 und 12.30 Uhr die Sirenen und Funkmeldeempfänger für die VG „Lindenberg/Eichsfeld“ und die Stadt Heiligenstadt, Auch gilt die Probe für die Katastrophenschutzeinsatzzüge „Retten und Wasser“.

Kreativ werden mit Keramik-Gips und Farbe

Wer wissen will, wie man Keramik-Gips bemalt, darf sich am Dienstag, 26. September, von 15 bis 17 Uhr im Frauenzentrum Leinefelde einfinden. Bei einem Workshop wird alles erklärt, es geht um Formen und Farben, zum Beispiel Mandala-Untersetzer, Teelichthalter, Herzen, Tiere, Blüten und mehr. Jeder Teilnehmer erhält ein Überraschungsgeschenk und ein kostenloses Getränk. Bitte telefonisch unter 03605/518788 oder persönlich im Frauenzentrum anmelden. Für die Materialkosten fällt je nach Keramikform ein kleines Entgelt an, Kinder machen kostenfrei mit.

Blues und mehr auf der Ringelnatzbühne

Jan Kuhlbrodt und Timm Völker statten am Freitag, 15. September, um 19 Uhr der Ringelnatzgartenbühne in Witzenhausen mit einer Blues-Lesung einen Besuch ab. Es geht um das „Hotel New York“. Zu Hause kreisen die Platten von John Lee Hooker und Muddy Waters, ein rhythmisches Sediment, das die späteren Texte grundiert. Jan Kuhlbrodt agiert an an der Harfe, Timm Völker an der Gitarre. Der Eintritt kostet 15 Euro, bitte anmelden unter Telefon: 05542/6199785.