Noch knapp zwei Wochen sind es bis zum großen Abend. Für Sven Tasch aus Worbis steigt die Anspannung an. Im Bleicheröder Kino wird ein Kurzfilm Premiere feiern, der zu einer seiner neuen Kompositionen entstanden ist. „Damit erfülle ich mir einen Lebenstraum“, sagt der Pianist. „Mit dem Film und meinem ersten Album.“

„Voyage“ lautet der Titel des Kurzfilms, der zu dem Titel „Run“ in diesem Sommer entstanden ist. Voyage bedeutet Reise, Run ist das englische Wort für Laufen, Rennen, sich vorwärts bewegen. „So fügt sich alles wieder ineinander.“

Als sich Sven Tasch im Frühjahr mit einigen Freunden traf, gab es noch kein Drehbuch, keine Idee. Nur das Vorhaben. Aber Carolin Hartmann, gebürtig aus Rüdigershagen und Schauspielerin am Münchner Volkstheater, zögerte keine Sekunde, sich auf ein Experiment einzulassen, genauso wenig wie Tim Krchov mit der Kamera. Jetzt, einige Monate später ist alles fertig. Marius Müller und Philipp Wolf, wie Tim Krchov Teile von Jonez Entertainment, setzte sich hin und schrieben ein Drehbuch. Dann gingen die Filmarbeiten los. „Es begann wortwörtlich mit einer Reise nach München“, erzählt Tasch. In nur drei Tagen wurde auf der Bühne des Volkstheaters der Film Realität. Aber noch immer will Sven Tasch nichts weiter verraten. Nur so viel: „Es waren drei intensive Tage, Carolin steht im Mittelpunkt, minimale Requisiten und starke Gesten. Aber wir warten mal bis zur Premiere der Aufführung.“

Die wird am 23. Oktober im Filmtheater Bleicherode stattfinden. „Um 20 Uhr geht es los.“ Es werde aber nicht einfach nur der Film gezeigt, sondern Sven Tasch hat die Form eines Klavierkonzertes gewählt. Alle Beteiligten werden dabei sein und den Gästen von der Idee und der Umsetzung erzählen. Auch eine kleine exklusive Bewirtung am Platz ist eingeplant. „Dazu gibt es noch eine Dokumentation von den Dreharbeiten“, erzählt der Musiker, der sich einige Stücke seines Albums „Einklang“ für diesen Abend ausgesucht hat. Das Album mit sechs ausgewählten Kompositionen Taschs ist im vergangenen Winter in Brehme, in den Sunrock Studios, entstanden. Es soll am 13. November erscheinen.

Coronabedingt können natürlich nicht so viele Gäste im Filmtheater Bleicherode teilnehmen, wie sonst gewohnt. „Die Plätze sind auf 50 reduziert“, erklärt Tasch. Darum gibt es am 24. Oktober, einen Tag später, wieder um 20 Uhr, das alles noch einmal, wieder für 50 Gäste. „Wir setzen beide Abende coronasicher um“, sagt er. „Die Gäste können sich entspannt zurücklehnen und den Abend genießen.“ Bis zum Platz ist Mundschutz zu tragen, dann kann er abgenommen werden. „Es sind in alle Richtungen mindesten 1,50 Meter Platz, Lüfter sorgen für die Ablüftung über die Raumdecke, Essen und Getränke können am Sitzplatz bestellt werden. Und hinterher wird alles desinfiziert.“

Die Karten können einmal auf der Website von Sven Tasch unter www.sventasch.de und inzwischen auch im Kino Bleicherode bestellt werden. Sie werden an den entsprechenden Abenden ausgehändigt, können aber auch schon vorher dort abgeholt werden.