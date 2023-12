Kurznachichten aus dem Eichsfeld und Göttingen

Eichsfeld/Göttingen Auf der Autobahn 7 kommt es ab Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Nachrichten finden Sie hier kurz und knapp.

Einspurigkeit zwischen Anschlussstelle und Raststätte

In den Nächten von Donnerstag, 7. Dezember, auf Freitag, 8. Dezember, und Freitag auf Samstag, 9. Dezember, findet zwischen der Anschlussstelle Göttingen und der Raststätte Göttingen auf der A 7 eine Bauwerksprüfung statt. Das teilt die Autobahn GmbH mit. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag steht demnach von 22 bis 2 Uhr in Fahrtrichtung Kassel nur ein Fahrstreifen der Autobahn zur Verfügung. In der Nacht von Freitag auf Samstag steht dann in Richtung Hannover ebenfalls von 22 bis 2 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Mit Einschränkungen ist an beiden Abenden bereits ab 19 Uhr zu rechnen.

Nachmittag für alleinerziehende Eltern mit ihren Kindern

Ob ledig, getrennt lebend, geschieden oder verwitwet – es ist nicht immer einfach, die kleinen und großen Probleme des Alltags alleine zu bewältigen, den Anforderungen von Kindererziehung, Beruf, Haushalt und Familie gerecht zu werden. Daher lädt das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg am Samstag, 16. Dezember, von 15.30 bis 18 Uhr zu einem Erfahrungsaustausch ein. An diesen Nachmittag ist Zeit, sich mit anderen Eltern in ähnlichen Situationen auszutauschen, gemeinsame Aktivitäten zu planen und durchzuführen. Eine Kinderbetreuung ist organisiert. Eine Anmeldung bis spätestens fünf Werktage vor Kursbeginn unter Telefon 036075/690072 erforderlich.

Musikalische Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Mit zwei Konzerten bringt das Vocalensemble Phonova Wernigerode Adventsstimmung ins Eichsfeld. Unter dem Titel „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ musiziert der junge Frauenchor am Samstag, 16. Dezember, ab 17 Uhr in der St. Mauritius Kirche in Lutter sowie am Sonntag, 17. Dezember, ab 14.30 Uhr in der Kirche St. Martin in Kirchgandern. Beim Programm setzen die Sängerinnen unter Leitung ihres Gastdirigenten Marcel Radtke auf eine große Vielfalt. Geboten wird eine Mischung aus besinnlichen und schwungvollen sowie bekannten und neu einstudierten Weisen. Geistliche und weltliche Kompositionen mit deutschen, lateinischen und englischen Texten werden dabei im ausgewogenen Wechsel präsentiert. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Eichsfelder Chöre und Posaunenchor musizieren

Zu einer Adventsmusik für Bläser und Chor wird am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr in die Heiligenstädter St.-Martin-Kirche eingeladen. Es musizieren die Sängerinnen und Sänger der Kirchenchöre St. Martin Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis und Gastsänger unter der Leitung von Kantorin Mirijam Leha. Ebenfalls ist der Eichsfelder Posaunenchor unter der Leitung von Frank Kunze zu hören. Neben festlichen Bläserstücken wird auch die Adventskantate „Dein König kommt“ von Gustav Gunsenheimer erklingen, die Posaunenchor und Chöre gemeinsam erklingen lassen. Der Eintritt ist frei.

Blutspende in der Regelschule Uder

In Uder gibt es am Freitag, 8. Dezember, von 16 bis 20 Uhr wieder die Möglichkeit, an einer Blutspende in der Regelschule in der Schulstraße 4 teilzunehmen. Der Ortsverein Uder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) freut sich über jeden Spender und verwöhnt mit einem köstlichen Buffet. Das DRK-Blutspendeteam ist wieder mit seiner fachlichen Kompetenz vor Ort, und jeder Blutspender bekommt ein kleines Geschenk.