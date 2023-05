Kurznachrichten aus dem Eichsfeld: Eine Absage, dafür aber Kinospaß, Babymassage und mehr

Im Eichsfeld und darüber hinaus stehen in den nächsten Tagen einige Angebote im Programm. Die Orte reichen von Dingelstädt bis hinüber nach Hessen.

Neuer Kurs zu Rückbildung und Babymassage

Im Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt beginnt am Dienstag, 30. Mai, 9.30 Uhr, ein neuer fünfteiliger Kurs zum Thema Rückbildungsgymnastik und Babymassage. Mit dem Rückbildungsgymnastik-Kurs kann in der Regel ab der sechsten Woche nach der Geburt begonnen werden. Die Leitung hat Hebamme Jennifer Kannegießer. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf einmalig fünf Euro. Um Anmeldung bis spätestens drei Werktage vor Kursbeginn unter Telefon 036075 / 600072 oder per Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de wird gebeten.

Wanderung zu Quellen ist abgesagt

Eigentlich sollte am Sonntag, 14. Mai, eine Wanderung zu den Kalktuffquellen im Eichsfeld stattfinden. Die Wildtierland Hainich gGmbH muss diesen Termin nun kurzfristig krankheitsbedingt absagen und bittet um Verständnis. Es betrifft die Wanderung, die um 10 Uhr am Wanderparkplatz „Alter Steinbruch“ bei Asbach-Sickenberg beginnen sollte.

Kino bei Kulturfreitag im Alten Rathaus

In Heiligenstadt ist im Alten Rathaus wieder Kinospaß im Festsaal. In der Reihe „Kulturfreitag“ läuft Freitag. 12. Mai, ab 19.30 Uhr, pünktlich zur Saison der Streifen „Freibad“. Handlung: Es ist Sommer und sehr heiß im einzigen Frauenfreibad Deutschlands. Dort badet Frau oben ohne, im Bikini, Badeanzug oder Burkini. Jede folgt dabei anderen Regeln. Das führt immer wieder zu Reibereien…. Freigegeben ist der Film ab 12 Jahren.

Bluesmusik im Ringelnatz in Witzenhausen

Bluesfans sollten sich den 1. Juni vormerken. Dann ist Ralph de Jongh mit Chi Ylvalie, Moon, Tim Birkenholz und Miko Mikulicz auf der Ringelnatzbühne Witzenhausen, Steinstraße 12 zu Gast. Ralph de Jongh ist ein niederländischer Singer/Songwriter und laut Veranstalter zudem die größte Entdeckung in der niederländischen Blues-Szene des 21. Jahrhunderts, Preisträger des Dutch Blues Award 2011 und der Dutch Blues Challenge 2014. Los geht es um 19 Uhr. Bitte unter der Telefonnummer 05542 / 6199785 anmelden.

Blutspendeaktion beim Deutschen Roten Kreuz

In Niederorschel findet am Montag, 15. Mai, von 17 bis 20 Uhr, im Rathaus, Marktplatz 2, ein Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Eichsfeld, statt. Die Spender erwartet von dem Team des DRK-Ortsverein Bernterode eine mit Liebe zubereitete Stärkung und freundliche Betreuung.