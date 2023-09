Kurznachrichten aus dem Eichsfeld

In einem Workshop können Eltern die Babyhandzeichen erlernen. Das Trauercafé in Heiligenstadt hat wieder geöffnet und ein neuer Treff wird in Leinefelde eingerichtet. Zudem sucht das Bistum Erfurt Helfer.

Trauercafé in Heiligenstadt hat wieder geöffnet

Seit über 20 Jahren begleitet die Caritas in Heiligenstadt Menschen in ihrer Trauer in Einzelbegleitung aber auch in Trauergruppen. Ab September sind Trauernde wieder in das Trauercafé einladen. Jeder und jede, der oder die um den Tod eines Menschen trauert, ist willkommen. Es ist auch egal, ob der Verlust erst kurz oder schon länger zurück liegt. Ehrenamtliche Trauerbegleiter und Caritasmitarbeiter begleiten diese Nachmittage und stehen auch für Gespräche zur Verfügung. Das erste Treffen ist am Mittwoch, 13. September, von 16 bis 18 Uhr im Heiligenstädter Caritashaus am Bahnhofsplatz. Das Trauercafé öffnet dann jeden zweiten Mittwoch im Monat. Informationen unter Telefon 03606/50970.

Lesung im Rahmen des Eichsfeldforums abgesagt

Die Lesung „Die DDR nach der DDR“ im Rahmen des Eichsfeldforums ist abgesagt. Die Veranstaltung war in Kooperation mit dem Eichsfeldmuseum im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus für Donnerstag, 7. September, geplant. Eine ähnliche Veranstaltung findet am Mittwoch, 13. September, um 19 Uhr in der Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld in Uder statt. Der Vortrag von Zeitzeuge Hans-Gerd Adler trägt den Tittel: „Die friedliche Revolution im Eichsfeld“.

Babyhandzeichen erlernen und im Alltag einsetzen

Zu einem Informationsworkshop zum Thema Babyhandzeichen lädt die Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le am Mittwoch, 27. September, von 9.30 bis 10.30 Uhr ein. Was sind Babyhandzeichen oder wann kann ich sie einsetzen? -Wie kann ich sie erlernen? Diese und weitere Fragen werden von Referentin Juliane Preis beantwortet. Der Workshop findet als Zoom-Meeting statt. Anmeldung und Informationen per E-Mail an anmeldung@ko-ra-le.com. Nach der Anmeldung wird der Link zum Meeting übermittelt.

Helfer für Deutschen Katholikentag in Erfurt gesucht

Unter dem Leitwort „Zukunft hat der Mensch des Friedens“ werden von 29. Mai bis 2. Juni 2024 bis zu 20.000 Teilnehmer am 103. Deutschen Katholikentag in Erfurt erwartet. Insgesamt wird es rund 500 Veranstaltungen direkt in der Innenstadt geben, darunter auch ein buntes Kulturprogramm. Wer bei diesem Ereignis unterstützen möchte, kann sich ab sofort als Helfer unter www.katholikentag.de anmelden.

In Leinefelde gibt es ein Eltern-Kind-Café

Das Frauenzentrum in Leinefelde teilt „in freudiger Erwartung“ mit, dass es in Zusammenarbeit mit Stillberaterin und Mütterpflegerin Diana Appelt ein monatliches Eltern-Kind-Café organisiert. Das Elterncafé steht allen Müttern mit Kindern offen, die sich mit Gleichgesinnten in wohlwollender Atmosphäre treffen und austauschen möchten.Das erste Eltern-Kind-Café startet am 19. September um 15 Uhr im Frauenzentrum Leinefelde, Jahnstraße 12, und findet zukünftig jeden dritten Dienstag im Monat statt. Die Kosten betragen 5 Euro pro erwachsenen Gast für Kuchen, Kaffee und Tee, Kinder sind kostenfrei. Anmeldung unter Telefon: 03605 / 518788 oder persönlich im Frauenzentrum.