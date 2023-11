Kurznachrichten aus dem Eichsfeld

Die Band Kinkerlitzchen gastiert am Samstag in Großtöpfer..

Heitere Klänge, eine Märchenvorstellung, ein Eichsfelder Kalender und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Restkarten für Märchenvorstellung erhältlich

Für die Märchenvorstellungen „Hänsel und Gretel“ die am Mittwoch, 8. November, und Donnerstag, 9. November, jeweils um 10 Uhr sowie am Freitag, 10. November, um 9.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt stattfinden, gibt es noch Restkarten. Sie sind an der Theaterkasse dienstags und mittwochs von 9 bis 14 Uhr, donnerstags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 11.30 Uhr sowie nach Absprache erhältlich (Tel. 03606/608060 oder per E-Mail: kulturhaus@kreis-eic.de). Tickets können zudem über die Seite www.eichsfelder-kulturhaus.de erworben werden.

Verleger präsentiert Kalender über das Eichsfeld

Der aus Sachsen-Anhalt stammende und jetzt in Teistungen ansässige Autor und Verleger Michael Seidel stellt am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr in den Räumen der Urania in Leinefelde (Kunertstraße 7-11, Eingang 1, Erdgeschoss) seinen mittlerweile siebten Kalender über das Eichsfeld vor. Auf den Kalenderblättern sind Ansichten und Sagen des Eichsfeldes abgedruckt. Anmeldung unter 03605/546151 oder urania@urania-eichsfeld.de.

Irische Tänze im Eichsfelder Kulturhaus

Die Show „Dance Masters – Best of Irish Dance“ gastiert am Sonntag, 14. Januar, im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Die Rahmenhandlung der gut zweistündigen Show bildet eine Liebesgeschichte zwischen Patrick und Kate. Deren Inszenierung führt die Zuschauer vom 18. Jahrhundert über verschiedene Epochen bis zur heutigen Zeit, heißt es in der Ankündigung. Dabei präsentieren zwölf irische Stepptänzer, was sie an den besten Irish-Dance-Schulen erlernt haben.

Unterstützt werden sie von live gespielter und gesungener Musik. Die irische Band verbindet Gitarren-Rhythmen und Geigen-Klänge mit traditionellen Pipes und original irischem Gesang. Die Szenerie wird untermalt mit Bildern von der grünen Insel, ausgestrahlt auf einer großen Video-Leinwand.

Karten und Informationen unter www.bestofirishdance.de

Heiteres Liedgut auf dem Gutshof in Großtöpfer

Im Gutshof Vogt in Großtöpfer ist am Samstag, 4. November, die Eichsfelder Band Kinkerlitzchen zu Gast. Sie will ab 18 Uhr ihr Publikum mit Couplets, Kalauern und Schmunzelsongs zum Lachen bringen. Für das leibliche Wohl sei bestens gesorgt, heißt es vom Team des Gutshofs.

Historiker spricht zur globalen Ordnung

Im Hotel „Zur Traube“ in Heiligenstadt findet am Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung statt. Zu der lädt die Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft in Thüringen/Regionalgruppe Eichsfeld alle interessierten Bürger ein.

An diesem Abend hält der der Historiker Stefan Bollinger einen Vortrag zum Thema „Heiße und kalte Kriege im Kampf um die Weltordnung und Hegemonie“. Der Eintritt ist frei.

Ortsteilrat von Kirchohmfeld tagt öffentlich

Im Heinrich-Werner-Haus in Kirchohmfeld, Beratungsraum, findet am Dienstag, 7. November um 19 Uhr, die 17. Sitzung des Ortsteilrates von Kirchohmfeld statt. Dabei wird unter anderem die Jugendarbeit der Diakonie und der Feuerwehr vorgestellt.