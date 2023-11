Kurznachrichten aus dem Eichsfeld

Ein besonderer Gottesdienst und eine Geburtstagsfeier steht in den nächsten Tagen im Eichsfeld an. Zudem lädt der Naturschutzbund zu einem interessanten Vortrag ein.

Der Hirschkäfer und sein Lebensraum im Fokus

Der Naturschutzbund (Nabu) Obereichsfeld lädt mit dem Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal für Mittwoch, 8. November, von 18.30 bis 20 Uhr zu einem Vortrag über den Hirschkäfer ein. Er ist aufgrund seines Geweihs einer der bekanntesten Käfer Deutschlands. Trotz aller Bekanntheit ist er mittlerweile sehr selten geworden. In dem Vortrag lernen die Gäste im Naturschutzzentrum Reifenstein die Lebensweise sowie die Entwicklung des Käfers kennen. Ebenso gibt es Tipps, wie man ihn vielleicht auch im eigenen Garten unterstützen kann. Vor dem Vortrag bietet der Nabu eine Sprechstunde ab. Hier kann jeder zu Themen des Umwelt- und Naturschutzes sein Anliegenvortragen oder sich einen Rat holen.

Geburtstagsfeier am Kulturfreitag in Eichsfelder Platt

Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld und die Bibliothek der Stadt Heiligenstadt laden alle an der Obereichsfelder Mundart Interessierten ein, an einer Geburrtzdaggs-Fiijer in Platt am Freitag, 10. November, ab 19.30 Uhr teilzunehmen. Die Feier findet im Rahmen des Kulturfreitags im Veranstaltungsraum Altes Rathaus in Heiligenstadt statt. Es wird ein unterhaltsames Programm unter der Leitung von Hans-Gerd Adler in Platt anlässlich 1050 Jahre Heiligenstadt an diesem Abend geboten.

Jahresgottesdienst für die Verstorbenen

Die Klinikseelsorge des Eichsfeld Klinikums lädt zu einem Jahresgedenkgottesdienst für Verstorbene für Montag, 13. November, 19 Uhr, ein. Gefeiert wird er in der Krankenhauskapelle des Hauses St. Vincenz in Heilbad Heiligenstadt.